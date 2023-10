El concejal de Compromís en Tavernes de la Valldigna, Josep Llàcer, sufrió, el pasado domingo, un intento de agresión cuando salía de un acto en la Casa de la Cultura del municipio junto a otros compañeros del Gobierno local, por parte de un vecino que le interpeló por el tema de la amnistía, una medida que reclaman los partidos independentistas para apoyar a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La situación recuerda mucho a la que sufrió el diputado del Congreso, Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, quien dio la réplica a Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura que tuvo lugar la pasada semana.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.30 horas cuando los miembros del ejecutivo local, entre los que estaba la propia alcaldesa, Lara Romero, se dirigían en grupo a un local donde se celebraba un vino de honor tras el festival de corales al que habían acudido, según el propio edil afectado.

Un intento de puñetazo

Al ir a cruzar la travesía, «un hombre empezó a gritarnos preguntándonos sobre la amnistía», señalaba Llàcer. Los concejales hicieron caso omiso a la provocación, a lo que esta persona reaccionó dirigiéndose directamente hacia quien fuera candidato a la alcaldía de Compromís en las elecciones del pasado 28M. «Se puso a gritar, insultarme, amenazarme, me dijo ‘te voy a arrancar la cabeza’ y ‘te voy a matar’», cuenta el concejal. Todo ello mientras se acercaba al grupo con la intención de agredirle, según la versión del afectado. «Lanzó un puñetazo y no me dio porque me aparté».

Al ver las intenciones de este vecino, los concejales socialistas Emilio Fonseca y Juan Talens se interpusieron tratando de frenarle. Debido al forcejeo, Talens sufrió arañazos en el brazo y una quemadura de cigarro. «Se volvió loco», cuenta el concejal del PSPV a este periódico, confirmando que «quería agredirle» (a Llàcer) y que «iba a por él». «Dio algunos puñetazos al aire», que iban dirigidos al edil de Deportes, Fomento Local y Festivales de no haberlo impedido sus dos compañeros.

Juan Talens reafirma que cuando recibieron los primeros gritos e insultos «no le hicimos caso, seguimos nuestra marcha» y fue entonces cuando se dirigió al concejal Josep Llàcer a gritos refiriéndose a él como «el de Compromís», según la versión de los afectados.

Los concejales dieron aviso a la Policía Local, cuya patrulla se desplazó hasta el lugar para identificar a la persona y recabar toda la información.

Llàcer asegura que fue «un momento muy duro» y «desagradable» y reflexiona sobre qué hubiera pasado «si hubiera ido yo solo». Asegura que es «lamentable que vayas por la calle y que una persona se te eche encima».

En la misma línea, el edil socialista Juan Talens considera, pese a las heridas sufridas, que son de carácter leve, que «lo peor de todo es el odio que demostró esta persona».

«Lo está provocando el PP»

El asunto llegó incluso al pleno de la corporación municipal del lunes. Precisamente, en esa sesión, un día después de que se produjera el intento de agresión, se debatía la moción que el PP ha llevado a todos los ayuntamientos de España sobre el rechazo a la amnistía y que tiene la intención de posicionar políticamente al PSOE. La encargada de responder a los populares tras la exposición de la moción fue Encar Mifsud, de Compromís. La edila, que también estuvo presente durante el incidente, reconoció que «no he podido dormir en toda la noche» por lo que vivió y dijo a los concejales de la bancada popular, visiblemente enfadada, que el clima de crispación «lo está provocando su partido». Acusó a los populares de «blanquear a Vox». Mifsud lamentó que «no podemos ir por las calles de Tavernes con miedo» por una cuestión que, señaló «no interesa directamente a los vecinos de Tavernes».

El colectivo local de Compromís emitió la tarde de ayer un comunicado en el que condenaba el intento de agresión. «Estas acciones gratuitas generan odios de otros tiempos», rezaba el escrito publicado en las redes sociales de la formación.