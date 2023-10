Carlos Mazón cuenta las horas para pronunciar su primer discurso institucional del 9 d'Octubre como president de la Generalitat, una de las intervenciones más importantes para un jefe del Consell y con la que marcará algunos de los grandes ejes de su recién estrenado mandato. No es día tanto de anunciar sino de reivindicar y marcar los principales retos colectivos a alcanzar, y en esa línea el president adelantó ayer su intención de lanzar un "gran llamamiento a la unidad" de todos los valencianos, un aspecto en el que detecta margen de mejora. Mazón, que acostumbra a no llevar escritas sus comparecencias, admitió estar "nervioso" ante su debut y en esta ocasión no dejará espacio a la improvisación y subirá al atril con el discurso negro sobre blanco.

Tras presidir el homenaje a las víctimas de la covid, el jefe del Consell no ocultó que está siendo víctima de los "nervios de la víspera". "Estoy nervioso, ansioso e inquieto", reconoció abiertamente ante la prensa Mazón. Unos sentimientos que según explicó se entremezclan con la "responsabilidad" para estar "a la altura" ante ese primer gran discurso como líder de la Generalitat. La presidenta de las Corts, de Vox, se ausenta sin avisar del homenaje a las víctimas de la covid No quiso adelantar demasiado sobre esas palabras que pronunciará este lunes desde el Saló de Corts del Palau de la Generalitat, pero aportó algunas pistas significativas. Según dijo, será una intervención con la que brindará un "gran llamamiento a la unidad" de todos los valencianos ante "los retos que aún hoy tenemos por delante y los nuevos que se nos están poniendo encima de la mesa", avanzó a modo de aperitivo pero sin poner nombre todavía a esos desafíos históricos y futuros. Asignatura pendiente Según Mazón, el sentimiento de colectividad y pertenencia entre los más de cinco millones de valencianos "aun tiene y puede crecer mucho más". "Quiero que en Castellón sintamos como propios los problemas de Alicante y viceversa y en todos los de todos. Cualquier reto que tiene la Comunitat Valenciana, sea global o en uno de sus 542 municipios, es un reto de todos. Y esa nueva convocatoria a esta nueva etapa para mí es muy importante", aseguró el jefe del Consell. Por lo adelantado este domingo por Mazón, esa "unidad" será uno de los conceptos más repetidos en su discurso de este 9 d'Octubre, ya que fomentar esa vertebración autonómica es una de las "asignaturas que todavía tenemos que afrontar", tal y como agregó. "Todavía tenemos que trabajarlo, y hay que hacerlo desde lo positivo y desde el encuentro. Espero acertar en las palabras. Son muy importantes para mí y saldrán exclusivamente desde el corazón", remachó el president.