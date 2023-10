El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asistido este domingo al homenaje a las víctimas de la covid que se celebra cada víspera del 9 d'Octubre desde 2021. Al acto estaba prevista la asistencia de la presidenta de las Corts, Llanos Massó (Vox), pero la segunda máxima autoridad de la Comunitat Valenciana ha plantado al jefe del Consell sin previo aviso y no se ha personado en el monolito ubicado en el Umbracle en recuerdo de las personas fallecidas en la pandemia.

El propio Mazón ha admitido que esperaba la asistencia de Massó, que no ha comunicado al jefe del Consell que no acudiría. "Pues había confirmado, tal vez haya tenido algún percance. No puedo decir más porque no lo sé, quizá no haya podido venir", ha comentado el president a la conclusión del homenaje, al que sí han asistido numerosos representantes del PP en el gobierno valenciano y la delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé.

Pese a no haberlo comunicado al equipo del president, la ausencia de la dirigente de Vox no parece un imprevisto ya que según ha publicado ella misma en su cuenta de Twitter, se ha desplazado hasta Barcelona para asistir a título personal a la manifestación contra la amnistía.

También han confirmado su presencia en la marcha el vicepresidente y conseller de Cultura Vicente Barrera, los otros dos consellers de Vox, José Luis Aguirre y Elisa Núñez, y los diputados Carlos Flores e Ignacio Gil Lázaro.