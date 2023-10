Emoción, abrazos, alegría por llegar sanos y salvos a casa y mucha devoción, "el avión nos lo ha enviado la Virgen" decía la primera peregrina que ha bajado del autobús antes de abrazarse a un familiar. Esta ha sido la foto de la llegada a València del grupo de 36 peregrinos de la parroquia de San Pascual Baylón de València que se llevaban atrapados en Israel desde el sábado y anoche fueron repatriados a España en el primer avión enviado por el Ministerio de Defensa al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

El segundo grupo de 28 peregrinos valencianos sorprendidos en su viaje a Tierra Santa por la escalada bélica entre Israel y Hamás llegará esta noche a València. Esta expedición, impulsada por la parroquia de Santa Cecilia de València, estaba en Jordania en el momento de que Israel declaró el sábado el estado de guerra y cerró las fronteras. En este caso la vuelta a València la ha gestionado la agencia Engrupo Viajes que organizaba ambas peregrinaciones. Este segundo grupo partió ayer en un vuelo comercial desde Amán, la capital de Jordania, rumbo a Estambul. Desde allí, en dos vuelos diferentes, parte del grupo aterriza esta tarde en Barcelona y el resto en Madrid, y ambos regresarán a València en tren.

"Damos gracias al Ejército ya las autoridades"

El párroco de San Pascual Baylón, Jose María Taberner, que también es sacerdote delegado de Cáritas Valencia e Instituciones Caritativas, que formaba parte de la expedición a Tierra Santa ha destacado al bajar del autobús que les ha traído a València desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, la alegría de todo el grupo por haber llegado a casa: "En el avión militar nos han tratado de maravilla, nos han cuidado y han demostrado una calidad humana y delicadeza muy grande, por lo que estamos muy agradecidos y contentos". "Damos gracias al Ejército y a las autoridades que se han preocupado de nosotros, estamos muy contentos", ha añadido.

Taberner ha insistido en que al estar en la zona norte, en Nazareth, la capital de Galilea, "miedo no hemos tenido porque no hemos visto misiles ni caer bombas, pero sí que teníamos de noche y de día los aviones del Ejército israelí que iban hacia el Líbano que despegaban de una base militar cercana al hotel"

Tercer intento de peregrinar a Tierra Santa

Esta es la primera vez que la parroquia de San Pascual Baylón peregrinaba a Tierra Santa, después de tres intentos. El primero de ello lo frustró la Covid y la declaración del estado de emergencia y el confinamiento. En este sentido, Mariano Corbalán, uno de los peregrinos, cuenta la ilusión que había en todo el grupo por este viaje. "Este es el tercer intento que hacía la parroquia para ir a Tierra Santa y nos ha ocurrido esta tragedia para el pueblo israelí, que lo está pasando francamente mal".

Corbalán subraya que la situación que han vivido es "muy dura, con aviones todo el día que iban a bombardear y sin poder salir a la calle". "La experiencia ha sido bastante agobiante, pero lo hemos podido llevar y ha servido para estar más en unión todos los peregrinos y después ver que no estábamos olvidados, sino que el Gobierno español inmediatamente ha respondido y ha mandado los aviones y nos ha repatriado", destaca. Mariano agradece la labor del Ejército del Aire y de la tripulación del avión militar que les ha traído a España: "La oficialidad y toda la gente de avión se ha portado con nosotros con un trato exquisito".

La peregrinación de esta parroquia llegó a Israel el jueves 5 de octubre y la vuelta a casa estaba prevista para mañana 12 de octubre. Otra de las peregrinas, Cristina Hervias, narra que los primeros días en tierras de Galilea "transcurrieron sin ningún problema, pero el sábado saltaron todas las alarmas de que se había declarado el estado de guerra y desde el domingo ya nos quedamos cerrados en el hotel". "No hemos tenido sensación de miedo, nuestras familias en Valencia han estado más preocupadas por las noticias que llegaban de Israel", añade.

Cristina señala que entre el grupo ha habido "mucha preocupación e incertidumbre sobre cómo íbamos a volver a España después de que se cancelaran los vuelos comerciales, pero al final la vuelta ha sido fantástica y maravillosa, el Ejército del Aire se ha portado de manera excepcional y todos hemos quedado encantados con el personal militar del avión, que nos ha tratado de mejor manera imposible y nos hemos sentido muy seguros".

"Hemos sentido el apoyo de todos"

Otra de las peregrinas, Rosalía Guerri, destaca que "en todo momento hemos sentido el apoyo de todos, de la agencia de viajes, de la guía, que estaba muy pendiente de nosotros, y luego el Arzobispado de València se ha portado fenomenal y el Ejército, que nos ha rescatado y han sido amabilísimos".

Tanto Rosalía como Cristina, al igual que Mariano, a pesar de la odisea que han vivido señalaron su ilusión por volver a Tierra Santa más adelante y terminar esta peregrinación que tanta ilusión había despertado en la parroquia de San Pascual Baylón. Una vuelta que María José San Esteban y su marido, Jorge Mayans, no ven tan inminente. "Cuando se nos olvide un poquito y se tranquilicen las cosas, que yo creo que por desgracia va para largo, quizás me lo plantee de nuevo", afirma María José.

"Aquello es un auténtico polvorín"

Jorge, su esposo, señala sobre esa futura vuelta a Israel que "de momento no, porque aquello es un auténtico polvorín. Una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es vivirla, pues hay mucho odio entre ellos y gracias a Dios nos han sacado de allí". Explica que "hasta que no hemos despegado y el avión ha abandonado el espacio aéreo israelí no me he sentido tranquilo, porque podía pasar cualquier cosa".

Jorge y María José narran que el aeropuerto Ben Gurion "estaba a tope" y que han pasado "un poco de miedo" cuando la guía les ha explicado que debían hacer en caso de que bombardearan el aeropuerto. "Aunque los españoles hemos sido los últimos en ser repatriados, la Embajada y todo su personal, los Geos, han estado con nosotros en el aeropuerto toda la noche hasta que despegamos a las 12.45 horas, y se han portado de bandera con nosotros, al igual que el Ejército del Aire", concluye Jorge.

"Siempre hemos tenido la esperanza de que nos iban a rescatar"

María José añade que "la experiencia ha sido positiva porque el grupo ha estado muy unido y siempre hemos tenido la esperanza de que nos iban a rescatar y no nos iban a dejar allí solos. Hemos pasado un poquito de miedo e incertidumbre, pero hemos estado muy bien cuidados por la agencia de viajes, que nos informaba que estaban gestionando nuestra repatriación y eso nos daba tranquilidad".

Desde la agencia Engrupo Viajes, Sergio Lacasa, que se ha desplazado a la Base de Torrejón para recoger al grupo de peregrinos apunta que "el personal de la base ha sido extraordinario, nos ha tratado muy bien. La gente está muy agradecida porque ha venido bien y gracias a Dios ha llegado a casa".

Engrupo Viajes es una agencia familiar valenciana que lleva 29 años organizando peregrinaciones a Tierra Santa. La escalada bélica les ha obligado a cancelar una peregrinación impulsada por la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats que partía hoy con 55 personas, entre ellas el arzobispo de València, Enrique Benavent. Este octubre y noviembre tiene programadas otras cuatro peregrinaciones de parroquias valencianas. "Nosotros vivimos de que haya paz, porque solamente cuando hay paz se pueden mover las personas. Rezamos para que esta escala bélica se acabe lo más pronto posible, no solo por los peregrinos sino también por todo el mundo que vive en Israel y Palestina", añade.