Mazón clama contra «el trato» con ERC y Puig defiende que beneficia a los valencianos

PP y PSPV mostraron a través de sus máximos representantes en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón y Ximo Puig, sus visiones contrapuestas ante el pacto sellado el jueves entre PSOE y ERC, y más en concreto sobre la condonación del 20% de la deuda de Cataluña y la posibilidad de que esta medida se haga extensible al resto de autonomías. El impacto en las arcas valencianas de algo así es todavía un misterio y en las diferentes concepciones de esa hoy nebulosa es donde socialistas y populares sacaron ayer sus interpretaciones prácticamente antitéticas.

Lo que para unos —en boca del president de la Generalitat, Carlos Mazón— supone un posible «trato bilateral injusto» a favor de Cataluña con amenaza incluida de acudir a los tribunales, para otros —Ximo Puig— es casi un motivo de celebración al ser la Comunitat Valenciana la autonomía «más beneficiada» de una medida que podría suponer un recorte de casi 10.000 millones de euros de los 57.000 de pasivo que acumula la Administración autonómica.

Cálculos

Los socialistas exhibieron sus cálculos e indicaron que la C. Valenciana sería la «más beneficiada» por habitante si se aplicase esta condonación del 20%. Según sus datos, cada valenciano se ahorraría 1.853 euros de la deuda pública, frente a los 1.851 euros que supondría esta quita para cada catalán, los 1.325 euros per cápita que implicaría en Murcia o los 1.092 en Castilla-La Mancha.

Por ello, Puig indicó que la conformación del futuro Gobierno de España «avanza en la buena dirección para la Comunitat Valenciana». El exjefe del Consell aprovechó las cifras para contraatacar y criticar a Mazón, a quien le pidió que actúe «como representante de la Comunitat Valenciana y no como una sucursal del PP» por « estar en contra de una medida que beneficia a todos los valencianos».

«Sin extorsionar a nadie»

Sin embargo, en el Ejecutivo autonómico temen que las cifras dadas en Cataluña no se repliquen en el caso valenciano. De hecho, Mazón advirtió que el Gobierno valenciano hará valer su posición, «incluso en los tribunales», ante «cualquier trato bilateral injusto», donde incluyó la deuda o el reparto de la financiación autonómica.

El president señaló tras reunirse con la Plataforma Per un Finançament Just que hay «datos, estudios y trabajo bien hecho de expertos que acreditan, sin ningún tipo de rubor, que somos los peor financiados de España» y que por ello ahora toca la reforma, aunque para ello no va a «extorsionar a nadie» ni a «amenazar con romper nada».

La consellera de Hacienda y portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, dijo tras el pleno del Consell: «No tenemos ni la más remota idea de cómo se ha calculado, nos deja en una situación de desconocimiento e indefensión». En este sentido, mostró su «preocupación» porque «se haya buscado un argumento tan banal como la crisis económica de 2008 y no la infrafinanciación».

«No sabemos lo que va a ocurrir», añadió al tiempo que calificó el acuerdo de la deuda de «cupo vasco a la catalana». «Cuando sepamos en qué se han basado para este porcentaje, pediremos lo mismo», agregó Merino, quien no obstante indicó que ante los precedentes «es difícil no ser pesimista».

La CEV pide «más»

Por su parte, el presidente de a Confederación Empresarial de la C. Valenciana (CEV), Salvador Navarro, dijo que a los empresarios valencianos no les gustan los acuerdos unilaterales o bilaterales en torno a la deuda, pero añadió que ya que la Comunitat es la más perjudicada en financiación, precisa de «más».