Respuesta oficial del gobierno valenciano al pacto de PSOE-Junts. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha emitido una declaración institucional en la que ha asegurado que la Comunitat Valenciana es la "principal afectada" del acuerdo entre los socialistas y los independentistas catalanes para investir a Pedro Sánchez y que por ello, "encabezará desde hoy la recuperación de los valores constitucionales". "No vamos a consentir que Pedro Sánchez y el separatimo catalán pisoteen nuestra historia", ha expresado.

En una alocución grabada en el patio gótico del Palau de la Generalitat, con la única decoración de un atril, las banderas al fondo y un pin de una senyera en la solapa, Mazón ha querido "lanzar un mensaje de unidad, consenso y esperanza" al pueblo valenciano garantizando que "no van a perder ni uno solo de sus derechos" tras el pacto entre Junts y el PSOE por el que Sánchez reeditará la presidencia del Gobierno de España.

"Reivindicaremos lo que es justo y lo que nos corresponde ahora y siempre", ha señalado el jefe del Consell, algo que, ha dicho, se hará "de manera tranquila, sin fanatismos, fuera del ruido, pero sin dar ni un paso atrás", marcando distancia con las protestas de estos días ante las sedes socialistas. No obstante, no ha desgranado ninguna medida concreta más allá de señalar que la Comunitat Valenciana "encabezará la recuperación de los valores constitucionales".

El máximo responsable del gobierno valenciano ha comenzado su discurso señalando que este jueves "se ha consumado la ruptura de los valores constitucionales que los españoles consumamos en 1978". Así, ha indicado que el pacto sellado este jueves en Bruselas "quebranta la igualdad entre los ciudadanos, la equidad entre las regiones y la solidaridad entre todas las autonomías". "El pacto dinamita los acuerdos que todos nos dimos y cambia las reglas del juego", ha agregado.

Es ante esto por lo que Mazón ha expresado que la Comunitat Valenciana "es una comunidad histórica", que sus ciudadanos son "ciudadanos de primera" y que, por ende, desde el gobierno valenciano no se va a "tolerar ningún desprecio hacia ello". "No vamos a consentir que Pedro Sánchez y el separatimo catalán pisoteen nuestra historia", ha indicado tras hacer referencia a Jaume I y el nacimiento de la "identidad como pueblo" en el siglo XIII. "No vamos a consentir que en el siglo XXI discriminen a una tierra diversa y plural", ha añadido.

"No es de izquierdas o derechas"

"Reivindicaremos sea donde sea y allí donde haga falta la igualdad de trato, la igualdad de las autonomías y la igualdad entre españoles", ha expresado Mazón quien ha agregado que esto no es una cuestión "de izquierdas o derechas" sino que es de "igualdad o desigualdad". Así, ha mostrado que el Consell "está a favor de la igualdad" mientras que el "pacto de Sánchez y Puigdemont no lo está".

Así, ha señalado que "tan cierto es que jamás transaccionaré con la destrucción de los valores constitucionales por dinero como tampoco renunciaré a cada euro que amenace a los pilares del bienestar de los valencianos", ha indicado al tiempo que ha señalado que la Comunitat Valenciana "está más preparada que nunca para defender a sus ciudadanos". "Dijimos que habría cambio, y lo hubo; digo que defenderé la igualdad y lo haré, cumpliré con la palabra dada", ha cerrado Mazón su discurso.