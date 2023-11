El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue presionando al PSPV y Compromís para que oferten su oferta de pactar los asuntos claves para la Comunidad Valenciana. Ha sido en la inauguración del Foro de Municipalismo organizado por INFORMACIÓN, donde ha propuesto la creación de un lobby que sirva para cuestiones como condicionar los Presupuestos Generales del Estado o reclamar el agua del trasvase Tajo-Segura. El jefe del Consell también ha ratificado su intención de revisar el fondo de cooperación municipal con la finalidad de beneficiar a las localidades menos pobladas y que vuelva a ser voluntario, para respetar, de esta forma, la autonomía de las diputaciones.

Mazón, en su discurso de apertura del Foro, ha pedido a las formaciones políticas representadas en las Cortes Valencianas "amplitud de miras" para llegar a acuerdos en asuntos claves para la Comunidad Valenciana. El presidente ha señalado que cuestiones como la amnistía, los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez o la figura del verificador internacional en las conversaciones entre el Gobierno central y Junts han creado un ambiente de polarización en España, que considera que va a continuar, y que incluso la Generalitat está estudiando fórmulas para recurrir la ley de amnistía, por el perjuicio que podría ocasionar a la Comunidad.

Con todo, y reconociendo las discrepancias en este asunto con los partidos de izquierdas, ha indicado que "eso no nos puede parar en la búsqueda de soluciones en otros temas clave". Y ha vuelto a inistir en su oferta de diálogo con todas las formaciones políticas, indicando que, "sin amnistía o sin ella, si no reconocemos cuales son los principales problemas de la Comunidad no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación".

Así, ha expresado su confianza en que tanto Compromís como, especialmente el PSPV, del que espera que asista "al más alto nivel" a la reunión convocada este miércoles, se avengan a alcanzar acuerdos. En este sentido, ha planteado la creación de un lobby para condicionar los Presupuestos Generales y que se incrementen las inversiones en la Comunidad, especialmente en la provincia de Alicante, y que también se refuerce la financiación para mejorar servicios como la sanidad, que Mazón considera una prioridad. En el listado, asimismo, está la defensa del trasvase Tajo-Segura y la oferta planteada por el propio jefe del Consell para que todos los partidos formen parte de la Mesa del Agua que se va a constituir a nivel autonómico.

Mazón, por otro lado, ha avanzado que la Generalitat modificará la regulación del Fondo de Cooperación Municipal para que la participación vuelva a ser voluntaria, respetando, de esta manera, la autonomía de las diputaciones. Asimismo, ha desatacado que la modificación también revisará los criterios de distribución, de manera que no solo se tenga en cuenta el peso poblacional. Y, en este sentido, ha pedido un esfuerzo adicional a los grandes municipios, de manera que sean los de menor tamaño los que salgan beneficiados.