El PSPV cierra la puerta a negociar grandes acuerdos autonómicos con el Consell mientras el president Carlos Mazón siga "dando cobertura" a los "señalamientos e insultos" de Vox, su socio de Gobierno, hacia los del puño y la rosa. La posición ya había sido adelantada por los socialistas y así se la han trasladado oficialmente este miércoles a Mazón la síndica del PSPV, Rebeca Torró, y su adjunto, Arcadi España. Pese al fracaso de la cita, la reunión se ha prolongado durante cerca de hora y media. No se han convocado a nuevos contactos.

Al finalizar, Torró ha descartado ante los medios no solo los pactos sino cualquier negociación previa. "No podemos sentarnos a hablar con Vox. La extrema derecha nos trata como un partido ilegítimo y el PP le da cobertura", ha resumido la portavoz socialista en las Corts, que ha situado como "punto cero" del acuerdo planteado por Mazón hace justo siete días el "respeto" y la "convivencia", dos aspectos que según ha vuelto a denunciar, Vox no está cumpliendo y ante los que el PP está transigiendo. De hecho, la dirigente del PSPV ha querido poner el foco en todo momento en esa permisividad de Mazón, a quien ha acusado de ser "rehén" de su socio minoritario. "Mazón ha normalizado ciertas situaciones, pero nosotros no podemos normalizar a la extrema derecha", ha sentendiado.

El jefe del Consell comparecerá tras culminar la ronda de diálogo, a la que no asistirá Compromís pero sí Vox y el PP, que cierra las reuniones el jueves. No ha valorado por tanto el órdago de los socialistas, pero por lo trasladado por Torró no parece haber calado demasiado en el president. "Mazón nos ha dicho que son su socio y no hemos entrado en nada más", ha apuntado la exconsellera, que ha reconocido implícitamente el fracaso de la reunión.

La "línea roja" de Vox

Los socialistas fijan a Vox como su "línea roja" por los "señalamientos" e "insultos" que realizan contra dirigentes de su partido por la investidura de Pedro Sánchez, argumentos muy similares a los aducidos también desde Compromís. Torró ha incluido en la lista de agravios el trato recibido también en las Corts, donde ha recordado que Vox ha acusado al PSPV de "golpistas" y de "organización terrorista", según ha recordado. "Se hace muy difícil negociar así, lo primero es el respeto como partido político", ha incidido.

Con el portazo a explorar esos grandes consensos los socialistas buscan también reivindicarse como los negociadores de los asuntos autonómicos por su hilo directo con Moncloa. En ese sentido, Torró ha asegurado que el PSPV "seguirá trabajando por la agenda valenciana" desde el Gobierno, donde el expresident Ximo Puig (que no ha asistido a la reunión por estar en la apertura de las Cortes Generales en Madrid) ya anunció que se presentarán informes ante cada ministerio, y desde las Corts.

La síndica ha emplazado al dirigente popular a alcanzar pactos "en sede parlamentaria", una invitación con la que ha querido evidenciar lo que considera como una falta de voluntadad negociadora del Consell. "Hay temas importantes en los que podríamos llegar a acuerdos y que en sede parlamentaria no se han aceptado", ha dicho citando como ejemplo una moción sobre la ampliación del puerto que el PP no aceptó.

También ha recordado las divisiones internas entre PP y Vox en el hemiciclo en algunos temas incluidos en la oferta de pactos, como la financiación y la quita de la deuda. "La postura del PSPV es muy clara. El propio acuerdo PSOE-Sumar ya habla de reformar el sistema y de la condonación de la deuda, pero su socio no está a favor", ha dicho sobre Vox, quien se ha desmarcado sobre este último punto.