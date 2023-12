Compromís sigue rechazando que Sumar se implante con estructuras propias en la Comunitat Valenciana. La posición de los valencianistas no ha cambiado respecto a la manifestada la semana pasada en un debate que no solo animó mediáticamente el puente de mayo, sino que supuso un aviso para la relación entre ambas formaciones en los próximos meses. No obstante, este martes, el síndic de los valencianistas, Joan Baldoví, ha abierto una puerta por la que podría cuadrarse el círculo sin que la alianza saltara por los aires.

El portavoz de Compromís en las Corts y candidato a la Generalitat el pasado 28 de mayo ha afirmado al ser preguntado que en el acuerdo que firmaron para las elecciones generales "quedó bien claro que el sujeto político" en la Comunitat Valenciana es Compromís y que, por lo tanto, no contemplan que el partido de Yolanda Díaz se desarrolle en esta autonomía. No obstante, sí que ha admitido como una "posibilidad" que Sumar se integre en Compromís, aunque lo ha dejado como un asunto futurible. "Dios proveerá", ha indicado. El PP apoya a Podemos en su ruptura con Sumar Su respuesta evidencia con la taxatividad con la que ha negado que Sumar se desarrolle con sus propias estructuras en la Comunitat Valenciana. "No contemplamos esa posibilidad", "nada nos dice que eso vaya a poder pasar" o "los acuerdos son para cumplirlos" han sido algunas de las expresiones con las que Baldoví ha rechazado que la plataforma electoral que concurrió al 23J pueda implantarse en la Comunitat Valenciana. La opinión en contra de esta implantación no es solo la de Més, de la que forma parte Baldoví, sino que también la comparte Iniciativa, otro de los tres partidos que conforman la coalición. Así, la portavoz adjunta de Compromís e integrante de Iniciativa del Poble Valencià, Isaura Navarro, se ha limitado a señalar que el posicionamiento expresado por el síndic es el de Compromís, una coalición que es "la suma de tres partidos, y por tanto el resultado es el mismo". Marca valenciana de Sumar No obstante, Sumar manifestó la semana pasada, a través del diputado elegido por Alicante, Txema Guijarro, que se está estudiando este aterrizaje. Guijarro señaló que querían desarrollarse en la Comunitat Valenciana pero "respetando y ampliando" los acuerdos con Compromís. El acuerdo firmado entre ambas rechaza que pueda haber confrontación electoral en unos comicios autonómicos donde, defienden los valencianistas, el pacto con Sumar ha dejado claro que Compromís "es la referencia de la izquierda". Sin embargo, la participación de Sumar en Compromís podría ser una opción alternativa. La coalición está formada actualmente por tres partidos: Més, Iniciativa y Els Verds. Antes había una cuarta pata, integrada por los independientes, la llamada Gent de Compromís, pero se disolvió. No obstante, que sea una posibilidad no significa que vaya a ocurrir. De momento, los valencianistas rechazan que se implante y evitan pronunciarse sobre qué pasará si lo hacen. El sábado hay encuentro de Guijarro con quienes participaron en la campaña en Alicante. Compromís defiende seguir en Sumar, pero le pide a Díaz no competir en las elecciones valencianas