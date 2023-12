El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pide al Gobierno de España que concrete un plan para la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana y pone como solución "nuclear" la reforma del sistema de financiación. "No vamos a perdonar ni un solo euro que le corresponda a los valencianos bajo ninguna circunstancia, pero no tenemos un plan de condonación de la deuda por parte del Gobierno. Solo hemos visto declaraciones e insinuaciones y eso no es serio", ha señalado el jefe del Consell ante los medios este miércoles.

Mazón ha reprochado al Gobierno que pese haber tenido una "extraordinaria ocasión este lunes" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para plantear "algo" que beneficiase la autonomía, "no ha sido así" y el Consell espera una propuesta formal de condonación de la deuda. Además, ha aprovechado para criticar que la Generalitat ha elaborado unos presupuestos para 2024 "sin indicación del Gobierno de España y ahora nos tenemos que pronunciar sobre algo que ni siquiera se ha puesto en marcha", ha dicho en referencia a la condonación de la deuda. Una vez más, el jefe del Consell ha insistido en que "lo fundamental, lo nuclear, es el nuevo sistema de financiación" porque "mañana nos pueden perdonar cuarto y mitad de deuda, pero sin un nuevo sistema seguiremos igual de mal y volveremos a tener los mismos niveles de deuda en un tiempo", ha apuntado, señalando que la quita de la deuda es un "parche". Sánchez plantea una fórmula que condonaría a la Comunitat 10.000 millones de deuda Desde el gobierno valenciano, ha defendido Mazón "hemos hecho propuestas como un fondo de nivelación y hemos hablado de que el 70 % de la deuda valenciana se debe a esta mala financiación y exigimos condonación. Lo hemos dicho antes durante y después de este proceso de amnistía, desigualdad y chantaje", ha señalado en referencia a los acuerdos de investidura a los que ha llegado el Gobierno con los partidos independentistas. De hecho, ha vuelto a decir Mazón que "no tenemos información, pero sí la permanente sospecha de que estos asuntos se están hablando en un cuarto oscuro con el separatismo y aquí no sabemos nada". Crítica al desvío de fondos del Gobierno Por otra parte, el president de la Generalitat criticó la forma de hacer del Gobierno por haber desviado 500 millones posteriormente a que ellos los previeran en las cuentas autonómicas. "Ayer quise poner encima de la mesa una contradicción grave. No es forma de trabajar no haber dado ni una sola previsión, instrucción o información a las comunidades, haber dejado que hayamos hecho los presupuestos a ciegas y ahora empezar con los nuevos criterios", ha criticado. Los presupuestos, ha precisado, ya están presentados y se ha acabado el plazo de enmiendas. "El Gobierno lo ha hecho tarde y mal. Esta batalla acaba de empezar y la vamos a dar hasta el final. Si lo que nos plantean es más recorte, vamos a pelear y no vamos a entrar en recortes así como así", ha concluido.