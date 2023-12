Las constructoras se preparan para optar a la nueva terminal del Puerto de València

El pistoletazo de salida disparado este martes por el Gobierno de España al autorizar el proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del Puerto de València, que podría estar operativa en su primera fase dentro de cinco años y explotará la naviera MSC, arranca también la carrera de las grandes constructoras, en unión temporal de empresas (UTE), para presentarse a la licitación de las obras de esta infraestructura.

El Consejo de Ministros, a pesar de la oposición de los representantes de Sumar, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, dio luz verde a que la Autoridad Portuaria de València (APV) licite las obras de construcción de del futuro nuevo muelle ganado al mar de 136 hectáreas de superficie y con capacidad para albergar 5 millones de contenedores. Así, pocos minutos después de la aprobación del Gobierno central, la presidenta de la APV, Mar Chao, comunicó que este viernes se celebrará un consejo de administración extraordinario que contendrá un único punto en el orden del día: aprobar los pliegos para la licitación de la nueva terminal ubicada en la ampliación norte del Puerto de València.

«Hoy (por ayer) podemos decir es un día histórico para esta Autoridad Portuaria», comentó la máxima responsable de Valenciaport. Chao agradeció «el esfuerzo de todos los que han hecho que esto sea posible: Ministerio de Transportes, Generalitat y Ayuntamiento, así como a todos mis antecesores en el puerto», puntualizó.

Ampliación norte

La licitación de las obras de construcción del muelle de contenedores de la terminal norte del Puerto de Valencia, por un valor estimado de 656,7 millones de euros (IVA no incluido), despertará el interés de las grandes constructoras de obras portuarias. De las obras de abrigo de la ampliación norte, adjudicadas en el año 2008 por 193 millones de euros (que contaron con financiación de la UE) se encargaron Dragados, (grupo ACV), Flota Proyectos Singulares (FPS), Cyes, Sedesa Obras y Servicios, Somague Engenharia y Sacyr.

La actuación del Gobierno, anunciada el pasado jueves por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, «supone un impulso a la construcción de esta nueva terminal, concebida bajo estrictos criterios de respeto medioambiental y aparejada al objetivo de derivar los tráficos de los contenedores desde la carretera al tren», aseguró ayer el Gobierno central a través de un comunicado.

La nueva terminal de contenedores estará completamente electrificada y operará con energía de origen 100 % renovable. Asimismo, contará con un área de depósito totalmente automático y una terminal ferroviaria adyacente de 6 vías de 1.000 metros de longitud, que será la de mayor tamaño en España, lo que permitirá incrementar el uso del ferrocarril para el tráfico de mercancías. Los operadores dispondrán de una nueva terminal pública de contenedores innovadora, flexible y sostenible, que permitirá operar a los mayores buques de última generación (portacontenedores ‘Megamax’ de hasta 430 metros de eslora).

Además, ayudará al puerto, que ya opera «cerca de su punto de saturación», a responder al crecimiento de la actividad y seguir siendo una infraestructura de referencia dentro del tráfico mundial de contenedores.

Mediante este contrato, la Autoridad Portuaria de Valencia se encargará de construir la infraestructura básica (dragado, muelle y relleno consolidado), mientras que la compañía TIL, de la naviera MSC, invertirá en la superestructura, instalaciones y material móvil. La ampliación norte del puerto contará con una red de vías de carga y descarga que será la mayor terminal ferroviaria construida hasta la fecha en un puerto español y, con ella, se multiplica por cuatro su capacidad actual.

Acceso para camiones

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística aplaudió ayer la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la nueva terminal norte para el Puerto de València y ha reclamado que «se tenga presente» al camión en este proyecto y haya un acceso a la misma para tráfico rodado.

El camión es una «pieza clave» en el Puerto de València, ya que transporta el 93 % de mercancías que entran o salen de esta infraestructura, según el último Boletín Oficial Estadístico de la Autoridad Portuaria de Valencia, recuerda la Federación en un comunicado.

«Al igual que no se entiende un Puerto de València sin terminal norte, no se entiende que no exista acceso norte para tráfico rodado en un enclave así», ha asegurado Carlos Prades, presidente de FVET.