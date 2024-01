El impulso a las vacunación de la gripe en la Comunitat Valenciana ha hecho que la cifra de inoculaciones ya supere el total de las utilizadas en la temporada del año pasado. Así lo ha detallado el Conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. El año pasado se pusieron un total de 1.091.000 vacunas de gripe y 996.000 de covid y este año, a 27 de diciembre, ya se habían superado 1.015.000 inmunizaciones de gripe y 756.000 de la covid.

La incidencia en infecciones respiratorias ha bajado 1.318,7 casos por cada 100.000 habitantes, pero se espera que vuelva a subir en las próximas semanas, pues el conseller señala que estamos a las puertas de otro pico de contagios. "Son datos que tenemos en base a los pacientes de los hospitales y tal como están ahora, la previsión es que la incidencia aumente".

Del pasado viernes a este lunes, la vacunación de gripe y covid casi se ha triplicado y ayer, que fue el primer día de inmunización sin cita, se vacunó 2,85 veces más, casi el triple que el pasado 5 de enero. Un total de 22.693 vacunas se inocularon ayer (8.165 en Alicante; 2.972 en Castellón y 11.556 en Valencia) y por eso Marciano Gómez ha mostrado su agradecimiento al pueblo valenciano durante la rueda de prensa junto a la portavoz del Consell, Ruth Merino y tras el pleno del gobierno valenciano.

Tras estas cifras, el conseller de Sanidad no ha descartado que se vuelva a activar la vacunación masiva en próximas temporadas. "No tenemos una sobresaturación existente, pero no descarto que quizás, después de la acogida que ha tenido esta campaña, al principio de la temporada que viene empecemos a acondicionar vacunódromos".

Respecto a la situación de los pacientes hospitalizados, la incidencia ha aumentado de 37,3 casos por cada 100.000 habitantes a 42,9 casos esta semana. Gómez ha detallado que se está procediendo a "reprogramar", "que no desprogramar", ha querido matizar, las cirugías sin ingreso por la tensión hospitalaria "con total normalidad".

Críticas a las "autobajas"

Respecto a las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre las autobajas (que cada trabajador que esté enfermo pueda declarar de forma responsable que no está en condiciones de trabajar para descongestionar al sistema sanitario), Gómez ha criticado que es un programa que está "muy verde" y que "hay que estudiar" porque implica a muchos actores, no solo del ámbito sanitario, sino también social y laboral y para eso ha llamado al "diálogo".

Asimismo, el responsable ha criticado que el en el Consejo Interterritorial "no hubieran informes técnicos para tomar decisiones" y ha reiterado que presentarán alegaciones al Plan de Contingencia del ministerio entre hoy y mañana.