El PSPV congela el reparto de la ejecutiva para sacarla de Ferraz

Las más de nueve horas de reunión del martes en Ferraz sirvieron para cerrar la base del pacto, el asunto principal, que Diana Morant se convierta en la próxima secretaria general del PSPV y que Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa renuncien a sus aspiraciones a cambio de integrarse en la futura ejecutiva. Pero tras esa primera parte, ayer debía continuar la negociación. Aún quedaba —y todavía queda— mucha tela por cortar para asegurar que el acuerdo sea completo. Pero lo que falta no se negociará en Madrid.

El PSPV quiere huir de la imagen de que su renovación se determina dentro de los límites de la M-30 y este miércoles se suspendió el encuentro previsto entre las tres partes en la sede central del PSOE. El hecho de que Ferraz haya sido pieza fundamental a la hora de lograr el acuerdo ha recibido numerosas críticas por la imagen de intervencionismo sobre la autonomía de la federación.

Frente a ello, este miércoles Morant, en una entrevista en la Cadena Ser, indicó que si se habían reunido en Ferraz era una cuestión «puramente circunstancial» porque coincidió que el martes ella tenía Consejo de Ministros, Bielsa contaba agenda en la capital con la Federación Española de Municipios y Provincias y Soler debía votar en el Congreso. No obstante, a primera hora de ayer acordaron sacar de Madrid las reuniones sobre el futuro del socialismo valenciano tras Ximo Puig._

La secretaría de Organización

Según confirmaron fuentes de distintas partes negociadoras, el clima es positivo una vez el acuerdo marco sellado el martes y se consideró que posponer el encuentro era lo pertinente, sin un plazo fijo para ello. El regreso a las conversaciones se hará con uno de los puntos que el martes bloquearon la negociación despejado: la secretaría de Organización. Pieza vital dentro del funcionamiento del partido, esta finalmente recaerá en una persona que designe Morant.

De momento no hay nombre en previsión, aseguran fuentes de su equipo. Lo único seguro es que no continuará José Muñoz, a pesar de la sintonía con él, porque se quiere enviar un mensaje de renovación. Uno de los nombres que ha circulado es el de Rubén Alfaro, alcalde de Elda y expresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La propia ministra lo habría sugerido en alguno de los encuentros previos al comité nacional del pasado sábado como fórmula de posible consenso. Sin embargo, los planteamientos anteriores a la formalización de candidaturas son inservibles en este momento, subrayan las citadas fuentes.

Por su parte, Soler y Bielsa lograrían puestos destacados en la ejecutiva como presidente del partido el primero y como vicesecretario general el segundo. Este extremo, sin embargo, no fue confirmado por fuentes del entorno de la ministra que indicó que sí que se pactó que los líderes provinciales estarán en la ejecutiva, pero no en qué cargos, aunque no mostraron su oposición a que fueran los citados.

Ambos mostraron en sendos mensajes en sus redes sociales su compromiso con la «unidad» del partido y Morant les agradeció su «generosidad y compromiso». Pero todavía faltan varias horas de negociación. El futuro de los liderazgos provinciales, la composición de la ejecutiva o las listas de los delegados para el congreso son aspectos que se habrían de aclarar antes de que el fin de semana del 22, 23 y 24 de marzo todos se vean las caras en el congreso de Benicàssim y se haga oficial lo que el martes se negoció en Ferraz y ahora se hará en la Comunitat Valenciana.

La ministra agradece la generosidad y el compromiso de los dos aspirantes

«Me encuentro muy feliz, estamos dando respuesta a una inquietud que tenían los socialistas valencianos con un proyecto unido, ilusionante y de fuerza para plantarle cara a la ultraderecha». Fueron las primeras palabras de Diana Morant como virtual secretaria general del PSPV a su llegada al Congreso donde ayer expuso las líneas de su ministerio.

Así, señaló que el pacto supone sumar a los dos precandidatos Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler a una candidatura encabezada por ella misma lo que le convertirá en la primera secretaria general mujer del PSPV, algo que también destacó. Es por ello que agradeció tanto al alcalde de Mislata como al diputado alicantino ela «generosidad y compromiso» para integrarse en su propuesta. También indicó que tras el acuerdo empieza «un viaje común» para hacer frente «al gobierno más reaccionario de PP y Vox» en la Comunitat Valenciana.

Bielsa justifica su «paso al lado» para «garantizar la unidad» del partido

Carlos Fernández Bielsa fue el primero de los tres implicados en el acuerdo que rompió el silencio más allá del comunicado enviado el martes por la noche. «Ayer, después de muchas horas de reuniones y conversaciones en Madrid, decidí dar un paso al lado para garantizar la unidad de todo un partido que debe estar fuerte para ser una alternativa real en el futuro», escribió el dirigente provincial en sus redes sociales.

En su texto, Bielsa remarcó estar «convencido de que lo que hoy necesita mi partido es la fuerza que da la unión de todas las miradas y sensibilidades de las que afortunadamente se nutre, con el objetivo final de construir un nuevo proyecto político para recuperar la confianza de la ciudadanía». «Seguramente algunas personas estén tristes, decepcionadas o satisfechas, habrá de todo», añadió al tiempo que indicó que su deseo es «un futuro mejor y compartido para todos y todas».

Soler defiende que el acuerdo de los tres «nace desde el consenso y el diálogo»

«Esta unión nace desde el consenso y el diálogo», defendió Alejandro Soler en un mensaje en sus redes sociales sobre el acuerdo. El líder del PSPV en la provincia de Alicante afirmó que el pacto alcanzado persigue el objetivo de ganar en las elecciones autonómicas que se celebrarán, salvo adelanto, el próximo año 2027. «Somos conscientes de que son importantes los acuerdos. Quien camina solo llegará rápido, quien lo hace acompañado llegará más lejos», aseveró.

A partir de ahí, defendió que los socialistas valencianos deben «trabajar por liderar una alternativa plural de izquierdas, de cambio y de progreso al gobierno de las derechas, revirtiendo sus políticas antisociales». El también diputado por Alicante proclamó que el PSPV «tiene ahora que mirar al futuro, para que en mayo de 2027 la Comunitat Valenciana vuelva a llenarse de rosas».