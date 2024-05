Sanitat se topa otra vez con la falta de suplentes para medicina familiar

No hay médicos de familia de repuesto en la sanidad pública valenciana. La bolsa de personal de la especialidad de Medicina Familiar está vacía; es decir, no hay especialistas suplentes para cubrir las plazas vacantes -no son pocas-, las sustituciones frente a las bajas laborales del personal, el traslado de un facultativo a otra comunidad autónoma o a la hora de cubrir las vacaciones.

Así lo confirmaban ayer desde la Conselleria de Sanitat a Levante-EMV, del mismo grupo editorial. En el departamento, son conscientes del problema, aunque apuntan a un problema estructural nacional y, de hecho, preparan un «plan de medidas extraordinarias» para afrontar los meses de verano, cuando el personal esté de vacaciones.

Esta misma semana, el personal del hospital de Dénia informaba de la falta de médicos adjuntos en el servicio de Urgencias. Además, Sanidad ha lanzado ofertas para cubrir plazas a través de Labora, donde el viernes se anunciaban hasta 30 ofertas de trabajo en varios departamentos de salud de toda la Comunitat Valenciana; algunos en zonas periféricas como Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja o Venta del Moro, pero otras en zonas mucho más pobladas como el hospital de Llíria, el centro de salud de Riba-roja del Túria o Gandia.

La cuestión está agravada porque, a diferencia de las bolsas de otros ámbitos como el educativo, la de los médicos de familia está abierta continuamente, es decir, que un especialista interesado en trabajar en el sistema sanitario valenciano puede inscribirse en cualquier momento. Es cierto que no se actualiza a diario, pero sí con relativa frecuencia.

Otras vías alternativas

Ante esta situación, la conselleria se ve obligada a recurrir a otras formas de contratación de personal. Una de ellas, especificada en la normativa de la bolsa, es el lanzamiento de las vacantes a través del portal de búsqueda de empleo; pero hay otras opciones, como la consulta a colegios profesionales, a facultativos de otras comunidades autónomas o, incluso, la contratación de médicos sin especialidad, es decir, aquellos sin la residencia formativa. Es la fórmula utilizada el año pasado para suplir las vacaciones estivales en Atención Primaria y podría repetirse este año. «Es mejor eso que no tener médicos, pero es gente con menor experiencia y la calidad de la asistencia sanitaria se resiente», apunta Rosa Atienzar de Comisiones Obreras (CCOO).

En los últimos meses, el conseller Marciano Gómez se ha referido al problema en reiteradas ocasiones. Lo trató con la ministra, ha pedido ampliar las plazas de MIR en la especialidad, ha prometido contratos de tres años a los residentes recién formados para retenerlos y aprobó el decreto de asistencia integral, con la creación de 75 plazas de difícil cobertura y la posibilidad de trasladar personal entre centros con la creación de las ocho macroáreas sanitarias, una medida rechazada por los sindicatos que llevan cuatro semanas de protestas. n

Suscríbete para seguir leyendo