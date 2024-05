Carlos Mazón: "En la Comunitat Valenciana somos ejemplo de que cada gota de agua, es una gota de oro"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado en el I Foro del Agua de la Comunitat Valenciana que nuestro territorio es ejemplo de aprovechar «como gota de oro cada gota de agua que hay». En su comparencia ante los medios de comunicación, el máximo responsable del Consell considera que la C. Valenciana está haciendo bien los deberes en el debate sobre el agua: «Aquí hemos demostrado que el problema de trasvases no ha de ser precisamente un problema, con ejemplos tan extraordinarios como el Júcar-Vinalopó. No ha sido fácil y lo hemos hecho. En esta Comunitat somos ejemplo de reutilización, uso responsable del agua, de depuración y aprovechar como gota de oro cada gota de agua que hay. El agua es de todos, pero predicando con el ejemplo. Otro lo trabajan desde la controversia y la falta de rigor. Y no es el camino para resolver el problema medioambiental, de sostenibilidad y más importante que tiene España, junto a la demografía».

También se ha referido al encuentro que mantiene hoy con Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Mazón asegura que le transmitirá que el diálogo «es siempre positivo». «Le he traslado eso no solo a Castilla la Mancha, sino a todas las comunidades, porque el Gobierno de España debería ser el gran árbitro del problema del agua. El problema es que llevamos muchos años con un VAR, usando términos futbolísticos, que es el gobierno, pitando fuera de juego a los que estamos en la posición correcta, y ese árbitro tiene que empezar a ser neutral».

Mazón ha dado las gracias a Levante-EMV, del mismo grupo editorial que Mediterráneo, y Facsa porque en el I Foro de Agua «proponen que hablemos de agua con rigor, seriedad, razones y estudios». «Y me alegro que se haga en la Comunitat Valenciana donde hemos sido pioneros en dialogar, aquí estamos acostumbrados a resolver los problemas del agua dialogando, como hacen desde cientos de años algunos de los Tribunales de los que disponemos».