PSPV: "La sociedad valenciana no ha absuelto a Camps"

La absolución del expresident Francisco Camps y tres consellers por parte de la Audiencia Nacional por los contratos de la Gürtel ha provocado una avalancha de reacciones en las Corts. El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha señalado: "Respetamos las decisiones de la justicia, pero en el caso de Camps la responsabilidad política es manifiesta. La sociedad valenciana no ha absuelto a Camps, el PP pagó en las urnas su época de gobierno y desgobierno. Algunos de sus consellers como Blasco fue condenado por corrupción durante la etapa del propio expresident. Respetamos la decisión judicial, pero su etapa fue nefasta para la C. Valenciana, como la F1 o esa hipoteca reputacional. Camps no ha sido absuelto por la ciudadanía, ni su política, más bien, fueron condenadas".

"Fue el PP el que finiquitó su carrera"

En esa línea, ha apuntado: "Nosotros no tomamos la decisión de acabar con la vida política de Camps, fue el PP el que finiquitó su carrera. Nosotros no pensamos que si hay una rehabilitación es por quién finiquitó su carrera política. No entramos, esa responsabilidad está en el PP", ha dicho, antes de añadir: "Vimos que la época de PP y Camps fue juzgada por las urnas en 2015, en 2011 no se conocía todo el reducto de casos de Camps. En 2015 ya se sabía cuál era el coste de la F1, la Ciudad de la Luz, la deuda que teníamos era inasumible, ya se había producido el cierre de Canal 9. En 2011 le avalaron las urnas, pero cuando se conocieron los efectos en conjunto de Camps y del PP la condena en las urnas fue terrible. En 2015 Camps no se presentó porque el PP no le dejó. Ahora veremos qué hacen aquellos que decidieron acabar con la vida política de Camps. Aún estamos levantando la hipoteca de Camps y sus políticas", ha concluido.

"Epicentro de trama corrupta"

Desde Compromís, el síndic Joan Baldoví, ha coincidido: "Todo el respeto a las decisiones judiciales, pero lo que nunca puede esconder es que la C. Valenciana fue uno de los peores epicentros de tramas corruptas. Gürtel hizo nido aquí en la etapa de los gobiernos de Camps. Respeto a las decisiones, pero recordar que Camps presidía un gobierno donde la trama Gürtel hacia muchos negocios que supusieron el saqueo del dinero de los valencianos".

"Más portadas que la familia real"

Por su parte, José María Llanos, síndic de Vox en les Corts, celebró la absolución del exdirigente popular: "Felicitar a Camps por haber sido absuelto como en el resto de imputaciones, y recordar un dato relevante: en un año tuvo más portadas en El País que la familia real. Es pena de telediario", ha dicho. Y respecto a la izquierda, añade: "No pueden ir por las esquinas llorando porque a Mónica Oltra se le exigieran las responsabilidades políticas que tiene la agresión sexual a una menor y por otra parte haber realizado una campaña de acoso y derribo por cuestiones políticas", criticó.

Además de esto, añade: "Máximo respeto a la labor de los tribunales y recordar que una cosa es hacer política y otra condenar a las personas antes de que los jueces tomen decisiones oportunas. Ellos hablan de lawfare, pero es lo que han hecho muchos años. Si ha tenido cientos y cientos de portadas y al final de todas las causas ha sido absuelto es una prueba de que se ha intentado judicializar la política. Los que judicializan la política hacen lawfare", ha concluido.

