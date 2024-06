De los 65 euros del médico de cabecera a los 150.000 del trasplante pulmonar: ¿cuánto cuesta realmente la Sanidad?

¿Cuál es el coste de una jornada de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)? ¿Cuánto cuesta una intervención quirúrgica? ¿Y una resonancia? En definitiva, ¿cuál es el precio de la sanidad pública? La pregunta no es baladí. La factura hospitalaria del alizeño ingresado en Cancún durante 20 días tras sufrir un desvanecimiento y una parada cardiorrespiratoria ha conmocionado a la sociedad valenciana. No solo por la historia humana, sino también por los gastos hospitalarios y un montante final de más de 135.000 euros, a casi 8.000 euros por día. Adrián Fernández ha necesitado la ayuda de los familiares y la solidaridad de su localidad de origen, la capital de la Ribera, para hacer frente a unos costes por los que en la sanidad española y valenciana no hubiera abonado ni un euro.

"Pocos países tienen la suerte de disponer de un sistema sanitario de financiación pública, universal y gratuito", asegura el vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), Pedro Juan Ibor. Y añade: "Cuando sales del país es cuando te das cuenta del entorno de protección del que disfrutamos. En otros países, en principio muy modernos, como Estados Unidos, esta circunstancia no existe". Allí no existe una cobertura universal de salud y el ciudadano está obligado a pagar por servicio, siempre que no cuente con un seguro privado. Y, en caso de tenerlo, depende del tipo de cobertura contratada. Son incontables los casos de norteamericanos hipotecados para poder hacer frente a los gastos sanitarios. En Andorra, por ejemplo, funciona por copago y si un valenciano requiere asistencia sanitaria mientras se encuentra allí de vacaciones, deberá abonar la factura. Ante esta circunstancia, la Defensora del Paciente, Carmen Flores, considera que "la sanidad española es una maravilla". Sobre todo porque iguala a todas las personas. "Nos atienden a todos por igual, tengamos o no dinero; pudiéramos o no costear el importe", apunta.

Aunque la ciudadanía no abone por los servicios médicos, la sanidad pública sí que tiene un coste. Las comunidades autónomas tienen estipulado el precio de cada uno de los procedimientos hospitalarios y sanitarios. En el caso de la Comunitat Valenciana, están marcados en la Ley 20/2017, la legislación de tasas, en vigor desde hace siete años, con un listado detallado de centenares de procesos e intervenciones. Sin duda, los más elevados son las intervenciones quirúrgicas. Si se tiene en cuenta la inflación y la evolución de los precios, el precio de cada trámite podría ser mayor.

¿Cuánto cuesta cada procedimiento?

Solo por el mero de acudir a una asistencia ambulatoria y hospitalaria, Sanidad ya cifra un coste. Por ejemplo, una consulta en Atención Primaria (AP) con el médico de cabecera está estipulada en 63 euros; la de enfermería en 50; y una extracción de sangre, 21,30 €. Si el paciente necesita ir a Urgencias, solo por cruzar la puerta y pedir una cita debería abonar 240 euros -no lo hace porque la sanidad es universal y gratuita- y a esta cantidad añadir el coste de cada una de las pruebas. En el caso de las pruebas diagnósticas, el precio varía dependiendo de su tipología: una radiografía de tórax valdría 25,31 euros; una mamografía, 55,83; una ecografía cuesta entre 55,12 y 126,63 -esta última cantidad si es intraoperatoria y con aparato portátil-; pero el precio se eleva con las resonancias magnéticas cerebrales (294,70 euros) o cardiacas (351,20 €). Y, en cuanto a los tratamientos, por ejemplo, una sesión de quimioterapia cuesta entre 2.468,82 y 28.679,39 euros; las más caras son contra la leucemia.

El ingreso hospitalario -en el caso de Adrián fueron casi 20 días- se calcula diariamente. La estancia por una intervención quirúrgica sale a 341 euros la jornada, una cantidad que se eleva a 544,08 en casos pediátricos. El mayor importe corresponde a los pacientes ingresados en la UCI, cuyo coste estimado es de 1.365,29 euros diarios. Por su parte, el traslado al centro sanitario -siempre que no se realice por medios propios- costaría 27,09 euros en caso de ser no urgente y en ambulancia. Si es con el SAMU, el precio se eleva hasta los 420 € y, en helicóptero, la suma asciende a 8.200 euros.

Los procedimientos más caros son las intervenciones quirúrgicas. Una bastante habitual como la apendicectomía se tasa entre 3.969,59 euros y los 16.059,19 €, dependiendo del grado de severidad y la urgencia del procedimiento. En el caso de los partos, el coste sería de entre 2.750,52 y 10.378,17 euros para un parto natural; o entre 3.577,74 y 10.703,82 para las cesáreas. La colocación de un marcapasos tras un infarto cuesta 13.737,37 euros, mientras que un bypass costaría 38.846,37 €. Un poco más costoso es la craneotomía, con un precio estimado de hasta 46.386,29 €, o los injertos de piel por quemaduras de tercer grado por las que la cantidad se dispara hasta los 71.255,72 euros.

Entre los procedimientos más caros, se encuentra la traqueostomía -ventilación a través de un orificio en el cuello- con procedimiento extensivo de mayor severidad (104.965 €) y los trasplantes de órganos. En caso de no disponer de un sistema gratuito, el trasplantado cardiaco debería abonar 74.531,02 euros y el pulmonar 115.617,67 euros. Este último es el procedimiento sanitario con mayor importe según la ley de tasas.

Abonarlo, "una losa" para el futuro

"Podría haber afrontado el pago de mi trasplante de corazón, pero habría sido una losa para mi futuro". La que habla es Begoña Puertos, quien colabora con la Asociación Valenciana de Trasplantados de Corazón (Avatcor). Recibió su corazón actual hace seis años y matiza: "No es solo el coste de la intervención, la medicación es carísima". Por eso, se siente "agradecido" de poder disfrutar de un sistema en el que "todos somos iguales". Tras la intervención recibió una factura con el coste del procedimiento, igual que Inmaculada López, miembro de la Asociación de Trasplantados Hepáticos de la Comunitat Valenciana (AETHCV). "Te sorprenden los precios y, en algunos casos, sería imposible pagarlos", defiende.

¿Es consciente la ciudadanía de los costes reales de la Sanidad? Según Ibor, "en general, el ciudadano es consciente del sistema universal y gratuito de la sanidad española", aunque reconoce que existe un 10 % de la población que no lo hacen e, incluso, hacen un mal uso de los recursos del sistema sanitario. El representante del ICOMV explica el cambio positivo sufrido desde la pandemia: "Con la covid, la gente ha visto lo que tenemos; un sistema resiliente, que ha sufrido, pero que ha aguantado".

¿Debería expedirse una factura informativa a los pacientes con los costes derivados de la asistencia sanitaria? La Defensora del Paciente aprueba esta idea, sobre todo para "aquellos que mal utilizan la sanidad", pero cree que deberían cuantificarse también los "errores de los profesionales y la administración". Por el contrario, Ibor considera que la medida no tendría repercusión alguna. "Se hizo en el pasado y el gasto que generaba la gestión era mayor que su trascendencia -, explica-. Se quitó porque no servía para nada".

