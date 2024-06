El caso Gürtel en la Comunitat Valenciana se salda con 61 condenas y 21 absoluciones

La trama Gürtel, que hizo metástasis en la administración valenciana durante cinco años, se ha saldado finalmente con un total de 61 condenas y 21 absoluciones, según las cinco sentencias de otras tantas piezas separadas que se han juzgado en relación con hechos y protagonistas de la Comunitat Valenciana.

Una travesía judicial que arrancó en 2007 con la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del concejal de Majadahonda y miembro arrepentido de la trama, José Luis Peñas. Y que estalló un 6 de febrero de 2009, con las primeras detenciones que ordenó el entonces juez instructor Baltasar Garzón, apartado de la judicatura por intervenir en esta causa las conversaciones de varios acusados con sus abogados en la cárcel.

La empresa Orange Market y el resto de mercantiles del empresario Francisco Correa lograron que la Generalitat les adjudicara 14.989.428,33 euros en contratos, según las sentencias de las piezas de Fitur (5,6 millones), la visita del papa (7,4 millones) y de los contratros menores (1,8 millones).

Una cifra a la que habría añadir los 1,2 millones que recibió Orange Market para la campaña electoral del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) de 2007 aunque declaró al Tribunal de Cuentas que su gasto electoral ascendió a 175.000 euros.

La causa de los trajes

La trama valenciana de la Gürtel se estrenó con el juicio de la «causa de los trajes» que provocó la dimisión de Francisco Camps como presidente de la Generalitat en julio de 2011 y en la que un jurado popular lo absolvió en 2012 junto al exsecretario del PPCV, Ricardo Costa, del delito de cohecho, que sí admitieron el exvicepresidente Víctor Campos y Rafael Betoret, ambos condenados.

Las cinco piezas de la trama valenciana de la Gürtel. / LEVANTE-EMV

Fitur, la primera sentencia de la macrocausa

El segundo juicio por los contratos de Orange Market para los expositores de Fitur de 2005 a 2009, celebrado en 2015, se saldó con la entrada en prisión de la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, condenada a nueve años. Junta a ella ingresaron en prisión cuatro exaltos cargos y técnicos de Turismo, además de los seis miembros de la trama Gürtel protagonistas en todas las piezas: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez «El Bigotes», Isabel Jordán, Cándido Herrero y Mónica Magariños.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y el Tribunal Supremo consideraron probado que la trama Gürtel se introdujo en la Generalitat, «hasta el punto de que se había producido un desembarco, una sustitución de la administración por las empresas» del grupo Francisco Correa, según los hechos probados de la sentencia.

La trama Gürtel «confeccionaba y redactaba contratos, realizaba los planos y diseñaba los criterios de valoración» sobre los stands de Fitur que «la administración aceptaba». Gracias a estas artimañas Correa y sus empresas lograron 5.696.428,33 euros en contratos, con unos beneficios de 1,9 millones.

Las trampas electorales del PPCV en 2007 y 2008

La tercera sentencia por las trampas electorales en las campañas de 2007 y 2008 concluyó que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana «sobornó en diferido» a nueve empresarios valencianos por «pura ambición de permanecer en el poder» para ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y nacionales de 2008 a «cualquier precio», según el fallo del Juzgado Central de lo Penal número 1 de la Audiencia Nacional, hecho público el 11 de junio de 2018 y firme un año después. En esta pieza también se condenó a nueve empresarios valencianos, a Ricardo Costa, secretario general del PP, su número dos David Serra, la gerente y la tesorera del PPCV.

El amaño de la visita del papa

La cuarta sentencia, también firme, condenó a 19 personas por el amaño del contrato que RTVV adjudicó a Teconsa, una empresa pantalla de la Gürtel por 7.493.000 millones la retransmisiónde la visita del papa a València de los que 3,2 fueron sobrecostes que se repartieron Correa, Crespo, el Bigotes y el exdirector de RTVV y exjefe de prensa de Francisco Camps y Eduardo Zaplana, Pedro García.

La pieza de 1,8 millones en contratos menores

El balance lo cierra la sentencia de los 1,8 millones que cuatro conselleries y cinco empresas públicas adjudicaron al grupo Correa. Y en la que se ha absuelto a Francisco Camps, tres exconsellers y once funcionarios. Y condenado a once personas. Camps denunció, tras ser absuelto, la persecución a la que se ha visto sometido durante quince años. A Camps se le preguntó por los condenados valencianos en otras piezas de la trama Gürtel. Declinó responder. «Permítame que hoy me concentre en mi», aseguró.

Suscríbete para seguir leyendo