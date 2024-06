El examen de Matemáticas de la Selectividad que ha hecho llorar a los alumnos

A las 11.45 horas daba comienzo el examen de Matemáticas II en la Selectividad de la Comunidad Valenciana. Después de afrontar el examen de Historia de España o de Historia de la Filosofía, según la que el alumno elija, era el momento de los números. Y vaya números.

El examen constaba de ocho problemas de entre los que había que elegir cuatro. Cada problema se puntuaba con hasta 10 puntos y la calificación de la prueba será la suma de cada problema dividida entre 4 y aproximada a las centésimas.

En el enunciado del examen se especificaba que "se permite el uso de calculadoras siempre que no sean gráficas o programables", y que no puedan realizar cálculo simbólico ni almacenar texto o fórmulas en su memoria. Se utilice o no la calculadora, los resultados analíticos, numéricos y gráficos deberán estar siempre debidamente justificados.

Así pues, los alumnos han debido elegir problemas con ecuaciones lineales, matrices, funciones, entre otros. El examen también añadía en su parte final una tabla de distribución binomial.

Visto lo visto parece que el examen no ha sido del agrado de los alumnos, ya que al término del mismo muchos de ellos salían al borde de las lágrimas.