Esteban González Pons: «Estas elecciones parecen europeas, pero son españolas»

El candidato Esteban González Pons es también el jefe de la campaña del PP. La consecuencia es que se le ha visto poco en las calles, porque está encerrado en el cuartel general de la calle Génova de Madrid. La consecuencia también es que la conversación ha de ser telefónica. Tiene lugar el jueves, porque el miércoles la agenda saltó por los aires con la citación judicial de Begoña Gómez. «Es otra campaña ahora», afirma.

La biografía del veterano dirigente del PP (roza los 60 años) es una historia de ciudades: València, Madrid, Bruselas… Su València, dice, son todas, no hay un rincón con que se quede. «Guardo un recuerdo de muchas de las esquinas en las que me he detenido a llorar o a sostenerme porque había bebido o a besar y ser besado. Valencia ha sido el escenario de mis sueños y será el escenario de mis muertes».

El político conserva la afición por las frases esculpidas, como destinadas a perdurar. Su València es, desde hace más de una década, una ciudad observada más a distancia que de cerca. Y así, sentencia (no hay sorpresa) que la ciudad de hoy, de su amiga María José Catalá, le gusta más que la de Joan Ribó. «Ha recuperado el espíritu de ciudad abierta al exterior. De nuevo quiere ser vista y ver».

Más que verdes, lo que destaca de las capitales es si mantienen la dimensión humana. «No estoy pidiendo que haya huertos en las azoteas ni que se puedan cultivar patatas en el Jardín del Turia. Ni por la arquitectura ni por la economía vale la pena que la ciudad pierda la dimensión del hombre». Otra frase de las de marco.

¿Y Madrid? ¿Cumple esa premisa? «Madrid es una megalópolis hoy como Londres o París. Se ha hecho muy grande, es la capital de Latinoamérica, para el nivel de una persona como yo es demasiado grande».

González Pons, en la sede popular, junto a un cartel de Adolfo Suárez. / Mediterráneo

Bruselas es otra cosa, pese la (mala) fama de aburrida y gris. «Tiene lo que tienen las camas, que prácticamente no puedes hacer nada, pero son el espacio perfecto para soñar». En Bruselas, el político diera rienda suelta al escritor y al lector.

Bruselas le espera ahora, a partir de septiembre, pero no como destino único, sino compartido con Madrid y València. «El compromiso que tengo con Alberto Núñez Feijóo es que seguiré en la dirección nacional del partido». Su nombre ha sonado para cargos importantes en las instituciones europeas. Él lo niega. Ya sabe lo que son las quinielas. Queman.

El González Pons de hoy sigue saboreando las frases sonoras, vistas en titulares en tipos importantes, pero se ha habituado a los silencios. El conseller de «la política sandía, verde por fuera y roja por dentro», se ha hecho mayor, afirma, «pero no ha perdido su originalidad y por tanto, sigue siendo incontrolable. Lo que hace ahora es hablar menos». Y así corre menos riesgos.

El hombre se pone la chaqueta de candidato, número 4 en la lista del PP, y la conversación deriva hacia la actualidad, punzante. Son elecciones europeas, pero el día 9 puede operar como una moción de censura a Pedro Sánchez. Eso dice. «Es la única vez que los españoles vamos a poder opinar desde las últimas generales y no creo que haya municipales y autonómicas antes de las próximas generales. Si queremos mostrar nuestro enfado, decepción o inquietud por lo que está haciendo el Gobierno de España, la oportunidad es el 9J. Un triunfo abultado del PP debe provocar una dimisión del presidente y una convocatoria de elecciones».

¿Qué es un triunfo abultado? ¿Vale un voto más que el PSOE?

—Un buen resultado es una distancia notable. Un solo voto, como director de campaña del PP, lo consideraré un mal resultado. Tal como están las cosas en España, el PP debería ganar por una distancia holgada.

—¿Y si no, será una bofetada a Núñez Feijóo y a usted?

—No soy capaz de concebir que con lo que está pasando en España los ciudadanos puedan salir a respaldar a Pedro Sánchez. Significaría que no conozco el país en el que vivo, y creo que lo conozco muy bien.

—¿Cuando dice ‘lo que está pasando en España’ está hablando de Begoña Gómez?

—Estamos hablando de la amnistía, de la desigualdad ante la ley, de la corrupción que envuelve al PSOE, del desgobierno, de que no se pueden aprobar ni siquiera los presupuestos y España navega sin timón. Vivimos un país en el que el presidente del Gobierno se limita a resistir y no dedica ni un minuto a gobernar.

—¿Se puede hablar de corrupción a partir de lo que sabemos sobre la esposa del presidente?

—Si fuera aislado, podríamos hablar de corrupción en la Moncloa, pero hay que introducirlo en el contexto del caso Koldo y del de Tito Berni. Cuando se sepa todo lo que hay detrás del caso Koldo, el escándalo va a ser histórico. Como siempre, a las épocas de sentimiento de impunidad por parte del poder le está siguiendo una descomposición de las fuerzas que apoyan a ese poder.

Queda claro que esta campaña europea es de mucha España y poca Europa. «Yo creo en los Estados Unidos de Europa y para mí es triste, pero es la realidad y la acepto». Es algo extendido, además: «No creo que haya ningún país en el que el debate se haya centrado en temas europeos».

Y añade un lamento de europeísta. «Hablamos de Europa como si fuera algo ajeno, en tercera persona. Nos la jugamos los europeos y nos la jugamos empezando por la política nacional, porque la política europea hoy no es otra cosa más que la continuación de la política nacional».

Hablemos de extrema derecha. González Pons no esquiva el concepto, pero pone matices. «No todos los partidos llamados como de extrema derecha se encuentran tan en el extremo. Algunos me gustaría atraerlos hacia el europeísmo antes que expulsarlos».

La referencia parece a la presidenta de Italia, Georgia Meloni, eje de una polémica de la campaña. «Meloni va a participar en la elección del presidente del Consejo y va a poner un comisario italiano. Al final, las cosas son como son: Meloni es Italia e Italia tiene peso en el Consejo y lo va a tener en la Comisión, queramos o no. Por eso prefiero una Meloni que se acerque al europeísmo que expulsarla al antieuropeísmo».

El candidato, en una firma de su última novela, en una imagen de archivo / Mediterráneo

El exconseller extiende lo dicho a Vox, pese a los choques de esta campaña, de los que responsabiliza a la formación de Santiago Abascal. «Todo lo que signifique atraer a Vox hacia el centrismo me parece bueno. ¿Choque? Nos hemos metido con Sánchez, con Vox no». No obstante, desliza una de las contradicciones voxistas: «Una de las cosas más milagrosas que ha conseguido Vox es que nadie se entere de que el comisario de Agricultura es de Vox».

En todo caso, el vicesecretario de institucional del PP no cree que los dos grupos de derecha radical europeos vayan a ser, sumados, segunda fuerza en la Eurocámara. «No lo veo. Y estoy convencido de que populares, socialistas, liberales y verdes seguiremos conformando la mayoría del Parlamento, a la cual están invitados a sumarse las fuerzas conservadoras».

Hay que acabar. La agenda aprieta. Imposible no hablar antes de Francisco Camps, presidente en cuyos gobiernos González Pons fue conseller. El candidato adopta el tono más político. No hay escapes del argumentario. «Me alegro por él, porque lo ha pasado muy mal», afirma. ¿Volverá (Camps)? «Según tengo leído, nunca se ha marchado del partido. No ha dejado de pagar las cuotas. No hace falta abrir la puerta a quien está dentro».

La conversación acaba. Esperan las últimas horas de una campaña que ha ido in crescendo. Es el momento de alguna frase conclusiva y potente, si la hay. «Las elecciones del domingo parecen europeas, pero son españolas», sentencia. Al poco, pide añadir una coda, que contiene el espíritu europeísta: «Es el último día de campaña, esta es la única entrevista que he concedido, y quiero mostrar mi agradecimiento a Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSPV) [no continúa] por los años compartidos en el Parlamento Europeo. Hemos sabido demostrar juntos que los intereses de la Comunitat Valenciana están por encima de los de los partidos. La echaré de menos». Todo dicho.

