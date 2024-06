El Gobierno y la concertada piden a Educación que rectifique la admisión escolar

El Ministerio de Educación envió este viernes una carta a la Conselleria en la que advierte que el decreto de admisión en los centros educativos aprobado en abril tiene ciertos aspectos que levantan «discrepancias con la normativa básica».

Según publicó Levante-EMV, del mismo grupo editorial, más de 50 colegios públicos y concertados usaron su punto en la admisión escolar para discriminar a inmigrantes y parados, otros lo usan para admitir solo a los nacidos en la C. Valenciana o a los que participen en la vida parroquial (acreditado por el párroco).

Así lo adelantaron fuentes del Gobierno, que precisaron que esta carta, fechada el 3 de junio, se hace al margen de la queja de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya sobre la aplicación en centros de la Comunitat del punto extra contemplado en ese decreto, pues ese aspecto es competencia de la Generalitat y, por tanto, de la Conselleria de Educación, a través de su inspección.

A raíz de esta queja el Síndic de Greuges investiga a la Conselleria de Educación por permitir que algunos colegios usen su punto extra en la admisión escolar (que desempatará más del 60 % de los casos) para «discriminar alumnos». El organismo independiente admitió a trámite la queja presentada por la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya que denuncia «las diferentes discriminaciones que permite la Conselleria de Educación con el nuevo decreto de admisión que dota de un punto la circunstancia específica en la baremación de la solicitud de plaza». Algunos de estos requisitos discriminan directamente a migrantes y parados.

Colaboración

Fuentes de la Conselleria de Educación precisaron este viernes que la dirección general de Centros Docentes ha recibido una «carta de colaboración» del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la que se les proponen siete recomendaciones respecto al proceso de admisión en los centros docentes valencianos.

«Los colegios estamos para educar en valores a los niños. ¿Qué ejemplo damos si decidimos que no aceptamos a jóvenes de fuera? ¿O si no aceptamos a familias que estén en paro? ¿Qué valores son esos?». Son declaraciones de Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas en la C. Valenciana, que pidió este viernes al conseller de Educación José Antonio Rovira que rectificara en su decreto de admisión de alumnado.

Este decreto recoge que los centros podían dar un punto en la admisión en base a «criterios objetivos», hecho que han aprovechado colegios tanto públicos como privados para establecer puntos que discriminan a inmigrantes o familias en paro.

No es un tema menor, ya que según estiman expertos en segregación escolar de la UV, cerca del 60% de las solicitudes de admisión empataron a puntos el año pasado, y se espera que este curso con el distrito único sean muchos más, con lo que ese punto será clave para que el centro pueda filtrar su alumnado.

