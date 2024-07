Mazón afirma que Massó (Vox) es la que debe decidir si dimite: "No seré yo el que justifique la coherencia de los demás"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que la actual presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), es la que debe decidir si dimite tras la ruptura de gobiernos de su partido con el PP: "No seré yo el que justifique la coherencia de los demás".

Mazón se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer en el Palau para informar sobre los cambios en su gobierno tras la ruptura con Vox, al ser preguntado por si considera que Massó debería dejar el cargo en el Parlamento valenciano.

"Son decisiones unilaterales de a quiénes les corresponde. Si alguien debe dimitir es el afectado", ha comenzado diciendo Mazón, para agregar: "La coherencia de cada uno le corresponde explicarlo a cada uno. No voy a ser yo el que justifique la coherencia de los demás", ha subrayado.

Y ha insistido: "Es una decisión que le corresponde a Vox, no a mí. Las dimisiones son cuestiones personales u orgánicas. No voy a dar cuenta yo de la coherencia que deben mostrar los demás. No me corresponde", ha apostillado.