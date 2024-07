Mazón debuta fiel al guion de su programa pero con adaptaciones a Vox

Carlos Mazón presumía mucho de su programa electoral cuando todavía era candidato del PPCV a la Generalitat. «No es un programa electoral, es un programa de gobierno», repetía en campaña, incidiendo en el trabajo detrás de ese archivo digital con su hoja de ruta hasta 2027. Y en eso, en un programa de gobierno, se convirtió con los resultados de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, que le permitieron ser investido president con el apoyo de Vox.

El profuso documento marco, de más de 200 páginas y centenares de propuestas y promesas, ha sido la estructura sobre la que el popular ha cimentado su primer año de mandato. Rebajas fiscales, nueva ley educativa, fin de requisitos lingüísticos, reducción de listas de espera sanitarias, el plan de simplificación administrativa... son algunas de las medidas en las que más insistió en su día y en las que ha mantenido el foco en el arranque de legislatura. «El cambio se cumple», repite incansablemente.

Caprichos del calendario, el aniversario de Mazón ha coincidido con la salida de Vox del Consell. El popular ha soplado las velas ya solo en el Palau y gobernando en minoría. El tiempo dirá si, sin compañeros de viaje con quien negociar y a quien tener que contentar, imprime un giro a sus políticas en busca de otras mayorías.

Coincidencias con el socio

De momento, en este año junto a Vox, el popular ha sacado adelante una parte notable de su programa, probablemente aquella que intersecciona con las prioridades voxistas. Donde más coincidencias había entre ambas formaciones y más fácil ha sido el acuerdo: menos impuestos, menos «trabas burocráticas» a las empresas y más «libertad» para elegir centro educativo o lengua. Aquellas de tinte más social o igualitario, por contra, han quedado en segundo plano o acotadas al terreno del PP.

Prácticamente cada una de las medidas puestas en marcha por el Consell de coalición puede encontrarse recogida en el programa electoral de Mazón. Y viceversa: muchas de esas promesas protagonistas en campaña están ya activadas. Pero hay una que no aparece a lo largo y ancho del documento de presentación de Mazón: la ley de Concordia.

El jefe del Consell se ha mostrado orgulloso de la norma impulsada junto a Vox y no la retirará pese a que el socio ya no está. Mazón ha llegado incluso a asegurar que figuraba en su programa, pero no hay rastro de ninguna iniciativa sobre memoria.

Sí que aparece en el programa pactado con Vox. En el segundo punto de los 50 que contenía el acuerdo se comprometen a «reivindicar la historia de España y de la C. Valenciana» y a «garantizar la libertad de memoria y el absoluto respeto a los derechos y libertades de todos. Por ello, se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos».

No es el único giro de Mazón tras el pacto. Su programa recoge múltiples compromisos de lucha contra la «violencia de género» que en el pacto con Vox se convierten en «violencia intrafamiliar». Tampoco hay referencias a la inmigración, pero sí en el acuerdo de Gobierno. Ese punto fue precisamente el utilizado por Vox como pretexto para romper.

Sí que ha sido fiel a sus promesas fiscales. Dice que irán a más, pero de momento ha bonificado Sucesiones y Donaciones, ha incorporado deducciones en IRPF y ha bajado el impuesto a jóvenes para la compra de viviendas. También abortó la tasa turística. La reducción de asesores también ha llegado.

En Educación ha cumplido con la ley de Libertad Educativa, el distrito único y la gratuidad 0-3 años. En Sanidad ha reducido las listas de espera más urgentes, ha acometido reversiones selectivas y creado la dirección general de Atención Primaria. Con las listas de dependencia está costando más, aunque amplía las ayudas.

En agua, elemento clave, invierte en reutilización y pelea por el trasvase, como fija su programa. Más problemas se han dado para impulsar las renovables, donde el Simplifica esperan que sea decisivo. En infraestructuras, se ha abierto el trámite para el tranvía Gandia-Dénia (faltaría Elx) y activado la intermodal de Alicante. También se cumple con la promesa de declarar zonas de desarrollo preferente con el cambio de la Lotup.

