Puente anuncia que el Gobierno aprobará mañana inversiones de Adif en Comunitat Valenciana por 266 millones

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará este martes actuaciones de Adif en la Comunidad Valenciana por un importe de cerca de 266 millones de euros.

Así lo ha avanzado en el acto de puesta en servicio de la Autopista Ferroviaria Madrid-Valencia, que ha tenido lugar en el Puerto de Valencia.

Óscar Puente ha explicado que el Gobierno dará el visto bueno a la puesta en marcha de obras complementarias en el tramo La Encina-Valencia y las obras de construcción del ancho estándar en el tramo La Encina-Bifurcación de Alicante, por 200 millones de euros; y el mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico de las líneas de alta velocidad a Levante, por 66 millones de euros.

Además, ha destacado que el Ministerio ha alcanzado una cifra de licitación de 1.400 millones de euros en la Comunidad Valenciana en 2023 y 500 millones de euros en lo que va de año, un 170% por encima del año pasado en este periodo. Ha precisado que dos de cada tres euros de lo licitado este año son para el ferrocarril, en el que se han destinado 267 millones.

En la misma línea, según Puente, "solo la obra licitada en 2023 equivale a toda la obra licitada y ejecutada durante los seis años anteriores a la llegada de Pedro Sánchez".

Óscar Puente ha destacado la inversión realizada en el Corredor Mediterráneo que "ya está al 100% en ejecución o en proyecto o en planificación". Ha mencionado otras actuaciones en marcha, como la ampliación del Puerto de Valencia, el túnel pasante de Valencia, el acceso desde la N-338 al Aeropuerto de Alicante, la ampliación de la terminal de este aeropuerto y los avances en Cercanías en la línea Xátiva-Alcoy.

El ministro ha destacado su buena relación con la Comunidad Valenciana en la que ha sido su quinta visita oficial al Puerto de Valencia. "No lo quiero decir muy alto, porque luego en otros territorios se ponen muy celosos y me recuerdan que a lo mejor tengo una querencia especial por esta tierra", ha comentado.

Mazón: "Obras son amores"

Al respecto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su intervención, ha señalado que "obras son amores" y que en la Comunidad Valenciana "no estábamos acostumbrados a que algún otro territorio tuviera algo de celos de nosotros", pero ha subrayado que "la llegada" del ministro Puente al cargo "se nota". "Gracias por abrir una nueva senda en esta relación, querido ministro", ha expresado.

El 'president' ha puesto en valor el desbloqueo de la terminal de contenedores del Puerto de Valencia y se ha sumado a la reivindicación de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del soterramiento de las vías de Serrería, a lo que ha añadido también la petición del soterramiento de las vías de Alfafar.

Mazón se ha dirigido a Puente para señalar: "Vamos a seguir demostrando que cuando se invierte en la Comunitat Valenciana, especialmente en las materias que son de tu competencia, no es un apartado en el capítulo de gastos, es un apartado en el capítulo de inversiones con retorno al PIB, a la sostenibilidad, a la intermodalidad y a la competitividad, no de Valencia, no de la Comunitat Valenciana, sino de toda España".