La nueva norma para los ascensores en la Comunitat Valenciana: las mejoras van desde los 1.000 euros hasta los 60.000

Una nueva norma de seguridad en vigor desde el 1 de julio obliga a los propietarios a aumentar la seguridad de más de 100.000 ascensores instalados en la Comunitat Valenciana. Las mejoras implican que las comunidades de propietarios van a tener que invertir entre 1.000 euros en los casos leves y 60.000 euros en los que la mejor opción sea cambiar el ascensor entero. Las comunidades que no afronten la inversión están expuestas a sanciones y al bloqueo del elevador. El Gobierno aprobó la nueva regulación en abril para adaptar la normativa española a la europea.

El cambio viene recogido en la nueva Instrucción Técnica de Industria (ITC) impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Emilio Carbonell, presidente de la patronal valenciana de empresas de elevadores (Ascencoval) y propietario de la firma Ascensores Carbonell, explica que la nueva regulación es mucho más exhaustiva que la que había en vigor hasta ahora. «La norma estatal anterior era de 2013 y ahora se ha modificado porque se había quedado obsoleta. La instrucción introduce numerosos cambios en el ámbito de la seguridad, el funcionamiento de las empresas y la responsabilidad del propietario», aclara.

Hasta ahora estaba algo difuso quién era el responsable final de la seguridad y los ascensores podían seguir funcionando con la inspección caducada. «Ahora ya no. A partir del 1 de julio, los propietarios tienen que asumir la responsabilidad (de no acometer las mejoras) y se puede bloquear el servicio», añade Carbonell. El presidente de la patronal valenciana de empresas de ascensores incide en que a pesar de la entrada vigor de la norma, el Ministerio de Industria ha concedido una prórroga de tres meses.

El último censo valenciano de ascensores es de 2022 y detalló que en ese momento había en servicio 152.000 en toda la Comunitat. «La mitad del parque de ascensores tiene más de 30 años», puntualiza el presidente de la patronal.

Cambio

El cambio de seguridad más novedoso de la normativa del Ministerio de Industria es que a partir de ahora el sensor inferior que impedía el cierre de puertas cuando pasaba una persona deberá ser una cortina que alcance la altura total del ascensor para evitar posibles accidentes con el cerramiento automático. Además, ahora los elevadores no podrán funcionar si se sobrepasa el límite de peso y el sistema de comunicación en caso de emergencia deberá estar garantizado con un mecanismo de diálogo bidireccional. Esta última medida ya está en vigor en la Comunitat Valenciana por una directriz de la Generalitat.

Emilio Carbonell recuerda que «en los años ochenta había ascensores que no tenían ni puertas en la cabina y se producían muchos accidentes. Eso obligó a ponerlas. La Generalitat Valenciana también exigió instalar una línea telefónica en la cabina para incrementar la seguridad. Y en 2016 surgió una directiva europea que endureció las medidas y que es la que estamos adaptando ahora». La patronal de ascensores Ascencoval estima que más de 100.000 elevadores van a tener que incorporar algún tipo de medida de seguridad extra. «En algunos casos el impacto económico no va a ser muy elevado, pero en el de los ascensores que tengan más de 30 años y no hayan sido mejorados sí», subraya Carbonell.

En la mayoría de los casos, las mejoras implicarán un desembolso de entre 1.000 y 18.000 euros. En el caso de los más antiguos, los fabricantes recomiendan sustituirlos por completo y tendrá un coste para las comunidades de propietarios de entre 40.000 y 60.000 euros por ascensor.

Nueva normativa

La nueva normativa establece que las inspecciones periódicas serán cada dos años para ascensores situados en edificios industriales o de concurrencia pública, cada cuatro años en los edificios residenciales de mas de 20 viviendas o más de cuatro plantas y de seis años en el resto. La regulación establece que será falta leve la deficiencia que no suponga un peligro directo para el usuario, falta grave cuando no suponga un peligro inmediato pero pueda serlo en el futuro y muy grave cuando el riesgo para el usuario es inminente. Las multas rondan entre los 3.000 y los 600.000 euros en función de la gravedad.