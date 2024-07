Educación anuncia un plan plurianual con más dinero para la concertada con un aumento inicial del 3 %.

Un plan plurianual con más dinero para la enseñanza concertada que empezará con un incremento del 3 % en el dinero para este tipo de educación, construcción de centros de Secundaria en el marco del plan Edificant y refuerzo del Español para Extranjeros para atender su importante demanda. Estas son algunas de las nuevas medidas para el próximo curso que el conseller José Antonio Rovira (PP) ha avanzado el Foro Alicante, organizado por INFORMACIÓN y presentado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el último hasta septiembre.

El coloquio, titulado, «Educación en libertad», se ha celebrado en el restaurante El Maestral, con la asistencia también de la consellera de Innovación, Nuria Montes; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; alcaldes, los rectores de la Universidad de Alicante y Elche, y los síndicos de Greuges y Comptes, entre otros.

En la apertura Mazón ha hablado del proceso de reforma y libertad que afirma que su equipo está introduciendo en la Comunidad Valenciana, de ahí que pidiera ser "mantenedor y telonero" en este acto. Asimismo, ha dicho que tras los cambios en la Generalitat con la salida de Vox del gobierno siguen con su agenda reformista. “Es irrefutable que el ejecutivo, y a nivel educativo en particular, está fuera de toda duda”.

Además, ha aprovechado para destacar que la Comunidad Valenciana es la que más puestos de trabajo ha creado según la última Encuesta de Población Activa (EPA) y también lidera el crecimiento en el último año, en un guiño a otra de las áreas de Rovira, que también coordina Empleo, además de Educación, Universidades y Cultura, última cartera en asumir tras la ruptura con sus ya ex socios de ultraderecha.

Plan plurianual

A preguntas del director del diario, Toni Cabot, el conseller ha explicado que “la enseñanza concertada, con toda la razón del mundo, pide mejoras. La conselleria se hace cargo del pago de nóminas pero hay otro apartado de gastos que los tienen congelados desde crisis de 2011. El Botànic mantuvo los mismos gastos. Vamos a trazar con ellos un plan plurianual para subir un poco cada año. Este primero será en torno a un 3 % de subida para en tres o cuatro años ir a la cifra objetivo final”.

El incremento de la partida para la enseñanza concertada será para ayudar con los gastos corrientes y el pago al personal de administración y servicios que en la última década se les han disparado en un 30 %, según ha precisado al término del coloquio el director general de Centros, Jorge Cabo. Como en la pública, el pago a los profesores lo asume Educación.

Sobre la cuestión del Plan Edificant, ha precisado que sigue con sus actuaciones y que no tiene ningún problema. "Había una posible ampliación del plan para construir sesenta centros y estando el Botànic en funciones aprobaron una quincena pese a no poder hacerlo, de ahí el expediente de lesividad porque no había informe de Hacienda. Todas eran obras en ayuntamientos gobernados por el PSOE y Compromís, salvo una. Yo eso sería incapaz de hacerlo", ha afirmado durante su intervención en el foro, organizado por INFORMACIÓN, el Club INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, Información tv, la Confederción Empresarial Valenciana (CEV), la Universidad de Alicante (UA), Baleària, Eiffage Construcción, Carmencita y Vectalia.

Nuevos institutos

Pese a todo, ha considerado que "el plan se montó bien inicialmente, pero la conselleria de Botànic le pasó el muerto a los ayuntamientos. Vamos a seguir con él", con el matiz de que la Generalitat asumirá la mayor parte de la inversión en la construcción de nuevos institutos de Secundaria, sobre todo, para no sobrecargar a los municipios, que asumen el mantenimiento de los centros.

Rovira también ha destacado que se ha aprobado la construcción de cuatro centros nuevos de Educación Especial, dos en localidades gobernadas por el PP y otros dos en municipios del PSOE. “Esa es la diferencia entre ellos y nosotros”, ha dicho entre aplausos.

Sobre el Plan de Salud Mental en el que se trabaja con Sanidad y Servicios Sociales, ha señalado que cada área hace su parte bajo la coordinación de la Oficina Autonómica de Salud Mental que dirige el psiquiatra alicantino Bartolomé Pérez Gálvez para intentar atajar el aumento de esta problemática entre los jóvenes a raíz de la pandemia. Así ha avanzado que además de psicólogos especializados en las áreas de salud para atender las necesidades en los centros escolares, en la parte educativa el curso próximo se dotará con 480 orientadores más, y se crearán unidades con presupuesto propio "para dar tratamiento psicológico y psiquiátrico, pues a veces los problemas son graves".

Sin móviles en el recreo

Asimismo se ha felicitado de los primeros frutos de la prohibición del uso de los móviles en las aulas, señalando que los profesores coinciden en que después de muchos años los niños vuelven a hablar entre ellos en los patios durante el recreo. "El feedback es una maravilla, los maestros dicen que charlan entre ellos porque antes salían y todos se ponían con el móvil".

En este sentido, ha recordado que la directora general de Innovación Educativa, Xaro Escrig, impulsó un estudio en el que participaron 1.765 centros con cerca de 170.000 respuestas entre finales de 2023 y principios de 2024, "y la conclusión era que había un exceso de móviles en los centros. Por eso deben estar apagados salvo casos excepcionales".

Español para extranjeros

El conseller ha hablado del Español para Extranjeros en las escuelas oficiales de idiomas, en medio de la polémica después de que los docentes hayan advertido que 4.000 alumnos se pueden quedar sin plaza en la Comunidad. Educación lo negó porque el proceso de matriculación no está cerrado y este viernes el conseller ha asegurado, por contra, que habrá refuerzo con más grupos para atender la demanda si esta se produce cuando finalice el proceso.

Así, se ha acordado con el secretario autonómico en aumentar los grupos al final de la matrícula si es necesario aparte de que "las escuelas de adultos también podrán certificar el Español".

Desde la conselleria han precisado que realmente el pasado curso quedaron vacantes 380 plazas entre las tres provincias en Español para extranjeros y que, para evitar que queden plazas sin aprovechamiento cuando alumnos que se matriculan inicialmente abandonan, se ha prolongado la matrícula hasta el 31 de enero mientras existan vacantes.

Sobre las escuelas de idiomas, el conseller ha criticado al Botànic por dotar a estos centros de plantilla para 90.000 alumnos en la Comunidad "y se cubrieron 50.000 plazas, por lo que hemos hecho un ajuste que no va a afecta ni al 8 % de los grupos que había".

Euskera a distancia

Asimismo, ha cuestionado el sentido de tener grupos de Euskera en Alicante, Castellón y Valencia con uno o dos alumnos. "El que quiera aprenderlo lo podrá hacer a distancia pero no vamos a pagar a un profesor para que dos estudiantes aprendan Euskera desde Alicante, es un derroche de recursos". Aunque han detectado que hay idiomas con más demanda que oferta, ha dicho que también sucede lo contrario con bajos porcentajes de matrícula en idiomas como Árabe, Rumano, Portugués, Finés, Japonés, Chino, Polaco o Neerlandés.

También ha hablado de refuerzo de FP con 241 grupos nuevos y casi 20.000 plazas, de la gratuidad de la educación infantil de 0 3 años (del que se beneficiarán 43.000 alumnos en toda la Comunidad).