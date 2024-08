El Consell reclama a Illa condenar la quema de la imagen de Mazón en Gràcia

Reacción oficial de la Generalitat a la quema de una fotografía del president Carlos Mazón y una bandera de España. La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha condenado "los ataques contra España y la Comunitat Valenciana" que han ocurrido durante las fiestas del barrio de Gràcia de Barcelona y ha afirmado que desde el Consell “utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición contra aquellos que no respeten a nuestra Comunitat”.

De hecho, el Consell ha reclamado a Salvador Illa, president de la Generalitat de Cataluña, que "concondene rotundamente estos actos, que tome medidas y frene estos ataques a España y a la Comunitat Valenciana”. "Es intolerable e inadmisible esta violencia política", ha agregado la vicepresidenta quien se ha preguntado si "un acto de extrema violencia en Cataluña como la quema de la bandera de España y de la imagen del president Mazón es la normalidad y la pacificación de la que habla Illa".

El acto ocurrió el pasado lunes en Barcelona cuando miembros de Arran, la organización juvenil de la izquierda independentista vinculada a la CUP, quemaron con una bengala durante la celebración de un concierto una bandera de España y una imagen del cuadro de Felipe V con la cara de Mazón. Tras ello, se leía una pancarta que ponía: "Somos Països Catalans, te guste o no Carlos Mazón".

"El separatismo más radical continúa campando a sus anchas en la comunidad autónoma catalana y una demostración han sido las fiestas de Gracia en Barcelona, en la cual los cachorros de la CUP han tratado de politizarlas”, ha agregado Camarero ejerciendo su papel como representante del Consell. En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo valenciano "no va a moverse de su posición, vamos a exigir respeto a la Comunitat Valenciana y pondremos todos los mecanismos en marcha para defender a nuestra comunidad y a nuestros ciudadanos”.

La acción de la organización independentistas es una respuesta a la queja del jefe del Consell de la semana pasada cuando denunció que en el barrio se había colgado un cartel en el que se daba la bienvenida a los Països Catalans. "Això no és Espanya, som Països Catalans", se leía en el cartel firmado por Arran. Ante ello, Mazón exigió a "las autoridades catalanas" a través de las redes sociales "la retirada inmediata de este insulto supremacista". "Los “països catalans” ni existen ni existirán. Si no respetáis nuestro Estatut no respetaremos el vuestro. Será así de sencillo. En la Comunitat no nos arrodillamos", publicó en sus redes sociales.