Mercadona impulsa la inversión de la Comunitat Valenciana en el extranjero

Más millones de inversión en el extranjero que antes de la pandemia, pero mucho más concentrados en las apuestas que algunas grandes firmas como Mercadona hacen en mercados concretos. Ese es el mensaje que lanza el presidente de Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, ante la situación que vive hoy la inversión de la Comunitat Valenciana, un capítulo importante para perfilar el contexto económico valenciano que se encuentra a día de hoy con unos "datos que no son malos, pero que tampoco se parecen a los que estábamos acostumbrados".

Más inversión

Y es que los últimos registros ofrecidos por el Ministerio de Comercio, si solo se mirara a la simple cifra, resultarían -a priori- muy positivos. En 2023, sin ir más lejos, el dinero destinado al exterior por parte de las empresas valencianas ascendió -teniendo en el comercio al por menor en el sector alimentario y en el transporte aéreo de pasajeros sus principales focos de inversión- hasta los 280 millones de euros, casi un 39 % más que antes de la covid-19 (201 millones), cuando en ese mismo periodo en España se redujo un 16 % esta apuesta por el exterior. Además, comporta un alza del 285 % respecto a un 2022 -que se cerró con únicamente 72,6 millones en inversión- marcado por dificultades geopolíticas como el inicio de la guerra en Ucrania.

Asimismo, si se toman en cuenta los datos del primer trimestre de 2024 -el último dado a conocer- y se comparan con el arranque del año pasado, se aprecia cómo se ha pasado de 37 a 259 millones. Otro síntoma positivo -impulsado especialmente por los 180 millones de euros destinados a Portugal, la misma cifra que la empresa de Juan Roig se habría comprometido a desembolsar en el país luso a lo largo de este año, según la Agência para o Investimento e Comércio Externo del Gobierno portugués- frente el cual, sin embargo, Morata aprecia una realidad no tan favorecedora.

Menor diversificación

Porque, como explica el dirigente cameral, esta crecida ha venido acompañada de "una reducción considerable de los mercados, de la diversificación", con enclaves relevantes para la autonomía como Francia, Estados Unidos -donde los 15 millones de 2019 se han reducido a solo dos en 2023- o los países de Latinoamérica que se encuentran a la baja en sus cifras. "No hay una realidad de mayor inversión. Hay una empresa como Mercadona que lo hace de una manera más alta, pero la del resto no es para tirar cohetes", enfatiza el presidente de Cámara Valencia, que considera que "hay que hacer un mayor apoyo con políticas destinadas a la internacionalización". Y es que, además, la inversión valenciana apenas representa el 1 % de los 20.700 millones del conjunto de España.

"Es un asunto clave porque es un seguro de vida para nuestra economía. Hay que apostar ahí", recalca Morata, que también destaca en este escenario cómo los altos tipos de interés que han estado activos en los últimos meses o "una demanda interna que ha tirado y que hace que nos olvidemos más del exterior" no han "ayudado a que el inversor se lance al extranjero". Por ello, incide en que "aunque no sea mala, no estamos en la mejor de las situaciones".

