Queman una bandera de España y una fotografía de Mazón en las fiestas de Gràcia

La organización juvenil de la izquierda independentista Arran quemó el pasado lunes una fotografía del president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante las fiestas de Vila de Gràcia, en Barcelona, así como una bandera de España, tal y como han mostrado en un vídeo en sus redes sociales. "El lunes te quisimos hacer enviar calor desde la Vila de Gràcia, Països Catalans", escribió el miércoles esta entidad en la órbita de la CUP en una publicación en redes sociales en la que mencionaron al propio jefe del Consell.

Junto al texto, Arran ha publicado el vídeo en el que se ve cómo mientras uno de los grupos encargados de amenizar musicalmente las fiestas del barrio barcelonés de Vila de Gràcia en la parte de detrás del escenario se prende fuego con una bengala a una bandera de España así como a una simulación del cuadro de Felipe V con su traje rojo expuesto en Xàtiva bocabajo pero con la cara del president de la Generalitat. Tras quemarse ambos elementos se puede ver una pancarta: "Somos Països Catalans, te guste o no Carlos Mazón".

Respuesta de Mazón

La acción ha recibido la respuesta del propio president de la Generalitat que en sus redes sociales ha señalado: "Podéis quemar mi cara un millón de veces y hacerme lo que queráis. A la Comunitat Valenciana se la respeta y quien no lo haga me tendrá enfrente con todas las consecuencias. La patochada sobernanista toca a su fin".

Los principales cargos de la formación han salido a respaldar al líder del PPCV incluido el presidente del partido a nivel estatal, Alberto Núñez Feijóo, quien ha indicado que no hay lugar "para el odio ni para el radicalismo en nuestras fiestas ni en nuestra sociedad" y ha indicado que ambos dirigentes "defenderemos siempre la dignidad y el respeto a la Comunitat Valenciana y a la bandera de todos los españoles".

La respuesta de Mazón ha llegado tras una publicación del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, quien también ha mostrado todo su "apoyo y cariño" al jefe del Consell y ha señalado el acto como "otra muestra de la reconciliación prometida". Los consellers, los presidentes de las diputaciones de Valencia y Castellón o el síndic de los populares en las Corts, Juanfran Pérez Llorca, también se han unido en torno a Mazón para darle ánimos y respaldo.

La acción de la organización independentistas es una respuesta a la queja del jefe del Consell de la semana pasada cuando denunció que en el barrio se había colgado un cartel en el que se daba la bienvenida a los Països Catalans. "Això no és Espanya, som Països Catalans", se leía en el cartel firmado por Arran. Ante ello, Mazón exigió a "las autoridades catalanas" a través de las redes sociales "la retirada inmediata de este insulto supremacista". "Los “països catalans” ni existen ni existirán. Si no respetáis nuestro Estatut no respetaremos el vuestro. Será así de sencillo. En la Comunitat no nos arrodillamos", publicó en sus redes sociales.