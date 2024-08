Mazón llama a plantar un 'muro contra los privilegios' de la financiación singular para Catalunya

El president de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha llamado a levantar "un muro contra la insolidaridad, la desigualdad y los privilegios" que, a su juicio, supone el acuerdo entre el PSC y ERC que prevé una financiación singular para Catalunya. Además, ha asegurado que en el PP y entre los presidentes autonómicos 'populares' hay unidad, sin "la más mínima rendija", en materia de financiación autonómica.

"Tiene que estar fuera de toda duda: lo que tiene que haber es un muro contra la insolidaridad, la desigualdad y los privilegios. Se trata de romper esos muros que quiere levantar Pedro Sánchez".

Así lo ha trasladado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, preguntado por si hay unidad en el seno del PP en materia de financiación, un día después de que los barones 'populares' firmaran un manifiesto conjunto contra los privilegios para Catalunya.

Respecto a si cree que la financiación singular para los catalanes saldrá adelante, Mazón ha indicado que lo primero es que el Gobierno "se aclare" porque, en su opinión, "no sabe ni cómo llamarlo", una posición que ha destacado que comparte con representantes socialistas como Joaquín Almunia o Josep Borrell.

"No sé si será fácil o difícil, el Gobierno sabrá qué es lo que vende o privilegia para conseguir sus mayorías. En cualquier caso, no se puede cargar la solidaridad y la igualdad en España como si no pasara nada", ha argumentado.

"Una gran sorepresa" del PSOE

En esta línea, ha vuelto a señalar que hablar de financiación es hablar de sanidad y se ha preguntado "por qué estamos consagrando en España esto de que quien más tiene menos aporte", algo que no apoyaría "cualquier socialdemócrata o liberal" y que ve como "una gran sorpresa" por parte del PSOE.

"Se han cargado la solidaridad que han pregonado toda la vida y esto nos lleva a una situación en la que casi se puede decir cualquier cosa. Tampoco es politiqueo esto", ha abundado, y ha advertido que "esto es más grave de lo que parece".

Ahora bien, el presidente valenciano ha remarcado que no le "parece mal" que haya inversiones en Catalunya, sino que lo que quiere es que vaya en detrimento del resto de comunidades.

"Nivelación para ser iguales"

Por eso ha reiterado que es necesario que todas las autonomías salgan "de la misma línea de salida" para lograr una reforma de la financiación que sea justa. En el caso de la Comunitat Valenciana o de Murcia, ha defendido la necesidad de un fondo de nivelación para situarse en el nivel del resto, al ser las más infrafinanciadas.

"Necesitamos una nivelacion para ser iguales que los demás, no singularidad para separarnos de los demás ni para romper lo de los demás", ha aclarado, con el objetivo de empezar a negociar el nuevo sistema "en igualdad de condiciones".

A partir de ahí, ha hecho hincapié en que en el PP hay unidad en que todas las autonomías partan del mismo nivel de financiación. "Otra cosa es que cuando llegue la letra pequeña hablemos de la singularidad de cada territorio", ha añadido.