"Duermo con saco de dormir y todas las ventanas abiertas para ventilar a once grados"

Después del primer shock, de la primera retirada de lodo a cantidades descomunales, el desecho de muebles y electrodomésticos que vestían y convertían en hogares las casas arrasadas de Paiporta, viene la siguiente fase, que son salvar las paredes, gestionar daños con los seguros e iniciar el camino hacia una recuperación, todavía lejana.

Frente al polideportivo de este municipio, epicentro del desastre de la dana, hay adosados bajos que han visto sus plantas bajas totalmente destrozadas. Ahora, más de 40 días después del paso de la dana hay un cementerio de coches descomunal. Mario es uno de los vecinos que se resiste a que la tristeza le arrastre. Aguanta y se recompone. "El segundo día me dije, o vas para arribar o te deprimes y de ahí ya no me levanto". Lo cuenta mientras un joven le ayuda a picar todas las paredes de la planta baja de su casa, ahora con ladrillo vista y también las de las escaleras que dan a un garaje ahora vacío, pero que fue una imagen que jamás olvidará.

Picando las paredes de las escaleras que dan al sótano. / Miguel Ángel Montesinos

Los trabajos de picar las paredes son para retirar las humedades. Una vez superado el moho, queda secarlas y reforzarlas. Pero es un proceso que tarda días. Por eso, Mario cuenta que esta semana va abrigado día y noche. Las temperaturas han bajado de golpe y el frío se ha impuesto en la segunda semana de diciembre. Pero él no puede cerrar las ventanas de su casa. "Duermo con saco de dormir, pues todo está abierto día y noche".

"Lo que me da el consorcio por toda mi planta baja es un insulto"

Mario se subió al primer piso el día que se desbordó el barranco. Iba viendo como subía el agua, que se quedó a cinco escalones de llegar al primer piso. "Todo lo arrasó". Ahora, lamenta que el consorcio le ofrezca poco más de 2.400 euros por todo lo que tenía en la planta baja. "Me parece un insulto".

Garaje comunitario de Mario en Paiporta. / Miguel Ángel Montesinos

Con todo, repite y recalca que los verdaderos héroes de esta tragedia han sido los voluntarios. Cuenta que ha lanzado una petición en la plataforma Change.org para que se les dé "a todos los voluntarios del mundo, no solo los de aquí", el Premio Nobel de la Paz y pide a toda la gente que se sume y firme su petición.

Limpieza tardía

En otra zona de adosados de Paiporta, los ubicados en la carretera Benetússer, los vecinos acusan el retraso en los trabajos de limpieza frente a otras partes del municipio. Según denuncian, no ha sido hasta este miércoles cuando cerca de una treintena de militares del ejército y de la UME han comenzado a limpiar esta zona del pueblo. "El problema es que van como pollo sin cabeza porque nadie les da indicaciones claras y los que tienen que dar las órdenes están descoordinados. Hoy vienen aquí, pero mañana los mandan a otro lado porque no hay organización", lamenta Elena B., vecina de la zona.

Militares de la UME y del Ejército de Tierra limpiando la carretera Benetússer de Paiporta. / L-EMV

La mujer subraya que "si no fuera por los voluntarios estaríamos todavía en la miseria" y acusa al consistorio de dejarlos abandonados, también durante esta emergencia: "Siempre somos los últimos en todo, en que vengan a limpiar los árboles, en que vengan a limpiar las calles... Y eso que pagamos casi 1.000 euros de contribución".

"Las empresas están duplicando los precios"

La vecina carga también con la "poca ética" de muchas empresas que "están duplicando los precios de las reparaciones". "Hemos pedido presupuestos y están siendo el doble de lo que cuesta de normal. Se lo reproché a una empresa y me dijo que no me tenía que preocupar, porque lo iba a pagar el seguro, pero no me parece ético que encima que estamos ahogados, abusen de esta manera".

Del mismo modo, lamenta las "trabas" que le están poniendo desde el consorcio de seguros para asumir el coste de las reparaciones. "Mientras estábamos todavía sacando barro de las casas no paraban de pedirnos papeles que no sabíamos ni dónde estaba. Enviamos toda la documentación la segunda semana y todavía no nos han contestado". Su vecina, Cristina, cuenta que en su caso "no hacen más que pedirme papeles. Vino el perito para valorar los daños pero ahora me ha pedido que le mande un listado con todo lo que he perdido. No sé para qué nos marean tanto si al final sé que solo me van a cubrir una parte", lamenta la mujer.