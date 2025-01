Aparecen pozos y refugios antiaéreos de la Guerra Civil en varias casas de Paiporta

Los vecinos del centro histórico de Paiporta se han encontrado una sorpresa mientras retiraban los residuos y el lodo que se acumuló en el interior de sus casas tras el desbordamiento del barranco del Poyo el pasado 29 de octubre. En al menos una veintena de viviendas han aparecido pozos y pasadizos que conectan con refugios antiaéreos que se construyeron durante la época de la Guerra Civil Española.

El hallazgo se ha producido debido al peso del agua y del fango, que provocó que el suelo venciera, dejando al descubierto esta red de túneles y pasadizos que en algunos casos superan varios metros de profundidad. De hecho, las viviendas en las que han aparecido han sido señaladas por el ayuntamiento, e incluso un edificio de la calle Doctor Cajal ha sido desalojado por seguridad ya que el socavón que ha aparecido en el portal supera los tres metros de profundidad.

Salvados por el pozo

Para Manuel Martínez, vecino "de tota la vida" de la Calle Sant Roc, esta aparición no le ha pillado por sorpresa. De hecho, el hombre recuerda que cuando era pequeño jugaba con los niños y niñas de la calle en estos pasadizos. "Son pequeños pozos y pasadizos que están conectados entre sí y que te llevan hasta la plaza Cervantes, donde está ahora el Mercado Municipal. El problema es que con el paso de los años muchos se taparon y se ignoraron, y ahora con la dana han vuelto a salir a la luz", cuenta.

Acceso a un refugio antiaéreo desde la casa de María, en Paiporta. / / Francisco Calabuig

El vecino afirma que hay algunos que están "muy bien conservados" y asegura que en algunos casos, su aparición ha salvado vidas. "En la casa de enfrente vive un matrimonio. El agua les estaba llegando al cuello y se estaban ahogando. De repente el suelo venció y todo el agua que se estaba acumulando se fue por el pozo que se quedó al descubierto. Si no hubiera sido por eso ahora mismo podrían estar muertos", se alivia.

"Sabía que había algo, pero no tan grande"

No fue hasta tres días después de la dana cuando María Moreno, vecina de Sant Roc, descubrió el túnel que nace desde su antiguo salón y que conduce a un punto desconocido. "Sabía que había algo, porque vivo en esta casa desde que era bien pequeña y siempre se había comentado, pero no sabía que era tan grande. De hecho, una vecina contaba que cuando compró la casa descubrieron que había restos de un refugio de la guerra y se la vendieron por un millón de pesetas más", afirma la mujer.

Acceso a uno de los túneles en casa de María, vecina de Paiporta. / / Francisco Calabuig

Fueron unas voluntarias que estaban ayudándole a retirar el lodo de su casa las que se percataron de la presencia del túnel. "Estaban limpiando y de repente se hundió el suelo por el peso del barro. Entonces se dieron cuenta de que había como un túnel. No sé exactamente donde lleva, pero se ve que es bastante profundo y que sigue, aunque no se ve a donde porque está como enterrado", cuenta la afectada.

Una vivienda apuntalada

Por su parte, Rosa Xirivella se encontró con este hallazgo el día después de la riada. "Yo sabía que había pozos y algo más porque hace muchos años, cuando hicimos una reforma, mi madre repetía todo el rato 'ahí no metas la máquina que hay un agujero' y además siempre se quejaba de las humedades que salían 'por culpa del pozo'. No sabíamos muy bien qué decía, pero ahora nos hemos encontrado este percal".

Un socavón de varios centímetros de profundidad que afecta a más de 10 metros cuadrados de vivienda es lo que ha aparecido en la propiedad de esta vecina de la calle Primero de Mayo. "Por el tamaño creo que era un refugio que conectaba con varios túneles. No lo sé seguro porque no había nacido", bromea la mujer al tiempo que señala los desperfectos que ha provocado en su casa el hundimiento.

Rosa muestra el socavón que ha aparecido en su casa de Paiporta. / / Francisco Calabuig

"Venció el suelo y tiró las paredes de una habitación, un cuarto de baño, la cocina y una pequeña cocina de verano que tenía aquí en el corral. Ahora lo hemos apuntalado con estos palos. No sabemos qué va a pasar ahora. Si tirarán la casa, si la podré reformar. Vinieron voluntarios y se ofrecieron a arreglar el baño y la cocina, pero les dije que no, porque igual mañana vienen del ayuntamiento y me dicen que hay que derrumbar la mitad de la casa, y es tirar el dinero", cuenta la afectada.

El ayuntamiento descarta riesgos

Fuentes municipales consultadas por este diario subrayan que la aparición de estos restos históricos "no suponen ningún riesgo para la población". Las fuentes afirman que los refugios que han aparecido "son de la Guerra Civil y están identificados desde hace años" y explican que "ahora algunos han salido a la luz por la dana y las obras de reconstrucción".

Del mismo modo, afirman que todas las viviendas en las que han aparecido restos "están revisadas" porque "cuando los vecinos detectan alguna anomalía avisan al ayuntamiento y un arquitecto municipal va a hacer una revisión". Asimismo, aseguran que desde el ayuntamiento, los pozos y refugios "están totalmente detectados" y "se hace seguimiento", mientras que inciden: "No existe ningún riesgo para los vecinos".