Mazón reta a PSPV y Compromís a pedir responsabilidades a Sánchez en lugar de su dimisión: "Yo sigo aquí"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha retado a PSPV y Compromís a pedir responsabilidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la gestión de la dana en lugar de volver a reclamar su dimisión. "Yo sigo aquí y voy a seguir dando la cara", ha recalcado, y ha querido dejar claro que ni la oposición "ni nadie" va a "parar la recuperación" de la provincia de Valencia.

En la primera sesión de control del año en Les Corts, los síndics de los principales grupos de la oposición, José Muñoz (PSPV) y Joan Baldoví (Compromís), han exigido de nuevo a Mazón que acabe con su "espectáculo de supervivencia política" sin "esperar a que su partido (PP) le defenestre como a Bonig, Camps, Casado o Cifuentes".

Además, le han preguntado por qué "si tiene la conciencia tranquila" sigue sin mostrar la factura de la comida a la que asistió el 29 de octubre, el día de la dana, en el restaurante el Ventorro de València, ni el número de asistentes a esa sobremesa, ni su registro de llamadas de esa tarde, ni el recorrido de su coche oficial.

"Usted no estaba noqueado ni roto: estaba en el Ventorro", ha recalcado el síndic socialista, mientras Baldoví ha afirmado que al 'president' "solo le importa Carlos Mazón" y es, a su juicio, "una de las personas más deshonrosas e indignas" que ha conocido.

El también líder del PPCV ha respondido al PSPV que los socialistas siguen "hundidos en la corrupción y en su propia cacería" y a Compromís que se limita a "pegar la 'cabotà" al presidente del Gobierno. "Lo que exige el pueblo valenciano es que Pedro Sánchez y ustedes hagan algo por él", ha aseverado.

"El presidente de El Ventorro"

En su intervención, el síndic del PSPV ha sostenido que Mazón "ya es conocido como el presidente del Ventorro" por "alargar la sobremesa y estar ilocalizable mientras 227 valencianos se ahogaban".

"Aquí hay solo dos explicaciones posibles: usted oculta información porque si se supiera no podría permitirle estar ni un minuto más al frente de la Generalitat o, me atrevería a aventurar, que si se supiera, no podría mirar a los valencianos ni a su círculo más cercano a la cara", ha aseverado Muñoz, además de exigir que se active la comisión de investigación de la dana en Les Corts.

Como réplica, Mazón ha asegurado que fue él quien "pidió" la comisión de investigación y que lo que "exige el pueblo valenciano" es "rapidez en las ayudas y eficacia en la reconstrucción, exactamente lo contrario que hace el Gobierno, al que ha criticado su "desidia" en pedir fondos europeos por la dana.

Tras reprochar al PSPV que siga "en el día de la marmota", ha afirmado que a los socialistas "cada día les sale peor todo", apuntando a informaciones sobre el ámbito estatal relativas al "hermano de Sánchez", al fiscal general del Estado o al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), apuntando al respecto a la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, quien ha asistido este jueves a Les Corts.

"Seguimos trabajando y avanzando en la recuperación y ustedes siguen hundidos en la corrupción y en su propia cacería. Mucha suerte", ha espetado a los socialistas.

Muñoz ha vuelto a tomar la palabra para tachar a Mazón de "mentiroso compulsivo" y acusarle de pagar "una campaña institucional en su beneficio personal con un empresario amigo suyo". "Es el peor 'president' de la historia y ha superado a su mentor Zaplana y a Camps", ha aseverado.

Es más, ha sostenido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "lo considera un inútil" por no haber pedido declarar la emergencia nacional y "cuando viene a Valencia le da vergüenza ir con él": "Su reconciliación con Feijóo no la vamos a pagar los valencianos, y menos con dinero de la dana".

Mazón denuncia "salvajadas del PP en redes"

En su contrarréplica, Mazón ha vuelto a denunciar que el PSPV ha iniciado una segunda "campaña en redes sociales" con "salvajadas" contra él, además de reiterar que él no "sale corriendo como Sánchez" en su visita a Paiporta el pasado noviembre junto a los Reyes.

Desde entonces, ha denunciado que al presidente del Gobierno le ha dado tiempo a ir a Río de Janeiro, Rabat o a "esquiar", pero no a volver a Valencia. "Es Pedro Sánchez el que sigue obligando a callar al presidente de la Confederación (Hidrográfica del Júcar)", ha dicho sobre Miguel Polo, quien en su opinión si hablara "descubriríamos por qué ocurrido toda esta tragedia y por eso calla".

Tras este debate, la socialista Mercedes Caballero ha preguntado a Mazón si "está utilizando a Vicent Mompó", el presidente de la Diputació de València, para "decir lo que no se atreve", en alusión a su afirmación de que À Punt está realizando un "linchamiento" contra él.

Le ha contestado la vicepresidenta Susana Camarero para afear al PSPV que "si tanto les importa À Punt", no propusiesen nuevos consejeros para el ente, así como para afirmar que "Sánchez está tan agobiado con sus problemas judiciales que controla totalmente la radiotelevisión pública" RTVE.

Los aplausos del PP, "un insulto"

Durante toda la sesión, los diputados de Compromís se han levantado para mostrar carteles con la palabra 'Dimissió' y motivos por los que Mazón no debe seguir siendo 'president'.

Baldoví le ha preguntado "por qué no tiene el coraje" para decir qué hizo el 29 de octubre y le ha exigido que deje de "esconderse en descampados, caminos rurales o en actos infames para recibir el aplauso de los militantes" del PP. "Esas risas son un insulto y un ultraje a los afectados", ha denunciado sobre la ovación de los 'populares' a Mazón en una cumbre en Asturias.

Dicho esto, ha acusado a Mazón de "esconderse bajo el ala de Vox" para impedir que se debata su propuesta para que todos los diputados se posicionen sobre si debe dimitir, algo que ha relacionado con que los de Abascal son "la muleta y el salvavidas de Mazón": "Son unos cobardes a los que les da vergüenza votar lo que piden sus militantes".

"En tiempo y forma, sin ningún problema", ha empezado diciendo Mazón sobre las peticiones de explicaciones de Baldoví, a quien ha espetado: "No voy a tardar seis años como cuando usted era alcalde de Sueca en mandar las cuentas a la Sindicatura de Comptes".

Ha acusado a Compromís de querer "sacar redito político del dolor de las víctimas" sin hacer "ni una propuesta ni una reivindicación al Gobierno", a modo de "una oposición inútil". "Solo estáis en crispar e insultar", ha lanzado, y le ha preguntado si "tiene la conciencia tranquila promoviendo el odio en el momento más dramático de la historia valenciana".

"Tiene la conciencia negra"

En su respuesta, Baldoví ha defendido que los damnificados "no merecen escuchar esta prepotencia y chulería" ni que tanto Mazón como el PP quieran "aparecer como las víctimas de esta catástrofe". "El 15 de noviembre le pregunté si puede dormir por las noches y hoy ya sé la respuesta: sí, porque tiene la conciencia negra de todas las mentiras que dice cada día".

Y Mazón ha contestado que Compromís "no da para más" y que Baldoví "no quiere que dimita" y que lo que le resulta "insoportable" es que él esté en la Generalitat y ellos en la oposición. "A quien sí soportan todo es a Sánchez", ha insistido, para sostener que le pegan "la cabotà" porque sus "jefes" son los separatistas catalanes que apoyan al Gobierno.

Posteriormente, Camarero se ha enzarzado con Nathalie Torres (Compromís) por exigir su cese al igual que el de las exconselleras Salomé Pradas y Nuria Montes. La también consellera de Servicios Sociales ha subrayado que en la noche 29 de octubre contactó con las residencias de la zona afectada: "Es ruín esa intervención. A mí me duele lo que pasó en esas residencias".