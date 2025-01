El artista del ninot de Vinicius denuncia amenazas de muerte

"Me han deseado hasta la muerte". Además de "insultos de todo tipo en redes sociales de personas que ni me conocen". Para completar "las 24 horas más surrealistas de mi vida profesional". Y no se trata de un problema de Víctor Navarro, sino de la enorme desinformación que, a día de hoy, sigue habiendo del hecho de que una persona sea convertida en ninot de falla. Tanta desinformación como de la propia fiesta fallera.

El artista de Bolbaite está, además, enfadado porque considera que insultos y amenazas vienen de una interpretación errónea por parte de "los medios de comunicación madrileños, que deberíais hacéroslo mirar", en alusión al análisis de lo sucedido.

Y lo que ha sucedido es que el artista llevó, para la comisión de Pintor Goya-Brasil (que ya es casualidad el nombre de la comisión) el ninot del brasileño Vinicius. En el que aparece recibiendo el "cagalló d'or", el alter ego de aquel Balón de Oro con el que tanto él como su club, el Real Madrid, contaban recibir y tras el cual ha recibido premios similares, pero nunca al mismo nivel de importancia.

Una parte del madridismo militante se ha sentido ultrajado, burlado o ridiculizado, circunstancia que ha generado que las socorridas redes sociales no sólo hayan tenido sentido común -aceptar la crítica, o explicar qué es una falla- sino que también ha habido sitio para una retahíla de insultos y amenazas al artista. Hasta el presidente de la comisión intervino en radios nacionales para explicar el abecé de la fiesta y qué supone ser ninot de falla. Dentro del concepto centenario del arte popular satírico.

Controversias anteriores... pero no por el fútbol

No es la primera vez que un ninot genera controversia. El año pasado, por ejemplo, el de Arrancapins, al considerar la comunidad judía que se metía en el mismo saco a todos los judías en el exterminio de gazatíes, al incluir una genérica Estrella de David. Y en casa, la comunidad vicentina al considerar un agravio convertir en "Pare Vicent" al concejal Pere Fuset. Eso en ninots. En fallas completas ha habido conflictos de carácter religioso con la comunidad hindú y la musulmana por convertir en remates o elementos de falla simbología religiosa.

Vinicius aparece en la figura llorando y con doble camiseta del Real Madrid y Brasil / Moisés Domínguez

Una de las cartelas explicativas / Moisés Domínguez

El fútbol, o el Real Madrid, o Vinicius, debe ser casi una religión, porque ahora trascienden críticas, quejas, insultos o amenazas más allá del ámbito de la fe. Pero el artista, en este sentido, no se arredra: "nada ni nadie nos va a venir ahora a decir donde están las líneas rojas de la sátira y de la creatividad, como si la censura volviese, y menos de personas que desconocen y ni siquiera se han interesado en conocer lo que es una Falla".

Peter Lim, Paco Alcácer...

De la misma manera que Vinicius, otros jugadores han sido objeto de sátira fallera. Por ejemplo, Paco Alcácer, cuando fue parodiado sentado en el banquillo del Barcelona comiendo pipas. Desde hace décadas, los futbolistas son carne de ninot incluyendo algunos de los más recientes, como Cristiano Ronaldo o Messi y, en clave local -un hecho que se ha intentado replicar torpemente desde el madridismo ofendido- no hay duda: Peter Lim ha agotado prácticamente el repertorio en los años anteriores.

Explicar qué son las Fallas

Víctor Navarro es un artista de la "noble clase media", joven, de ideas frescas y bien considerado, especializado en fallas con mensaje social. Ahora quiere pasar página -está en su temporada alta, en la que necesita sobre todo concentración- asegurando que "no voy a dedicarle ni un segundo más en explicar, a quien no le interesa, lo que son las fallas, la labor de los Artistas Faller@s, lo que es o no es humor, algo tan subjetivo como personas existen en el mundo".