Illa defiende un nuevo modelo de financiación "sin privilegios" para Cataluña pero "equilibrado" para todas las comunidades

Bajo el título "Aquí estamos para reforzar el modelo autonómico y ser más útiles para la ciudadanía", la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, ha hecho acto de presencia en el congreso que supondrá su ratificación al frente de la federación valenciana. Lo ha hecho en un diálogo en valenciano y catalán con el exministro y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, el también socialista Salvador Illa. Durante más de una hora, Morant e Illa han hablado sobre la buena y la mala política, la solidaridad de territorios y el autogobierno, en un intento de fijar el foco en torno a la figura de Carlos Mazón por su controvertida gestión de la dana.

Morant ha sido la primera en hablar sobre financiación, justo después de que el Gobierno haya convocado a las comunidades para hablar sobre la quita de la deuda. "Los socialistas valencianos aspiramos a tener un mejor modelo de financiación, como aspira Cataluña. Porque queremos construir una mejor sociedad. Los socialistas, ahí donde gobernamos, queremos una mejor financiación para garantizar un mejor estado del bienestar. Y creemos que quien más tiene más debe pagar", ha señalado la socialista valenciana, para añadir: "Es muy fácil alzar la bandera contra Cataluña, pero qué injusto es que el más pobre de Cataluña o de la Comunitat Valenciana estén pagando los impuestos a los más ricos de Madrid".

En respuesta, el presidente Illa ha defendido un modelo de "prosperidad compartida". "Es muy tramposo elegir lo que nos conviene de cada cosa. Poner la empresa donde menos se paga, pero luego ir en busca de la mejor sanidad. En esto estamos en el mismo lado porque estamos infrafinanciados", ha señalado Illa, para a continuación defender el acuerdo de geobierno con ERC: "Que no nos tengan miedo. Volveré a Valencia para explicarlo. Nuestro potencial lo ponemos a disposición de España, porque la prosperidad debe ser compartida frente al modelo de la acumulación insolidaria", ha apuntado Illa, quien ha continuado explicando su propuesta: "Cataluña quiere un concepto de solidaridad, sin ningún privilegio. Nadie nos ha pedido en ningún pacto que rompamos la solidaridad, pero queremos estar en un terreno de juego equilibrado. Ahora hay comunidades que juegan con más jugadores y tienen el árbitro comparado. Eso es dumping fiscal". Así ha realizado una alusión directa a Madrid.

Mirada a Madrid

No ha sido la única del diálogo. Morant también ha puesto el foco en la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, aunque en este caso para cargar contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Y lo ha hecho haciendo alusión a la pandemia, en un evidente paralelismo con la dana, en un día en el que se cumplen cinco años del primer positivo de covid en España, con Illa como ministro de Sanidad, y las políticas de escudo social impulsadas por el gobierno de Sánchez. "¿Se imaginan a Ayuso gobernando la pandemia? Pues desgraciadamente, en Valencia nos gobierna un Ayuso que, en nuestro peor momento, ha hecho la peor gestión de la crisis que se podía hacer", ha asegurado Morant, quien ha subrayado que los socialistas tienen "la obligación de recordar a la ciudadanía, haciendo pedagogía, que no ha fallado la Generalitat ni el autogobierno, sino Carlos Mazón, que no ha estado donde tenía que estar".

Al respecto, Morant ha defendido que los políticos, en general, siempre quieren más competencias, en otro mensaje directo al jefe del Consell. "Menos Mazón, que siempre mira a otros", ha dicho la ministra, que ha puesto en valor la gestión de la pandemia realizada por Illa al frente de Sanidad, en contraposición a la de Mazón con la dana. "Hay momentos en los que hay clases de políticos que se dedican al TikTok, a enseñarnos a cocinar un arroz al horno o a tomar una horchata y sabéis de quién hablo. Pero esos políticos de barra de bar luego no hacen política cuando toca hacer política. Luego está Illa -ha asegurado Morant-, que tomó decisiones impopulares para salvaguardar la vida de las personas", según la ministra, quien se ha mostrado una firme defensora del municipalismo y del autogobierno.

Y a Puig

Morant, con el expresidente Puig siguiendo el diálogo desde primera fila, ha recordado su etapa al frente de la Generalitat, con un nuevo mensaje contra Mazón: "Aquí teníamos a un molt honorable president Puig… Tú sí que has sido molt honorable president…".

Illa, con un discurso más moderado, menos personalista en la crítica, ha puesto en valor la "política útil", en contraposición a otras en auge actualmente, basadas en el "tuit fácil, en el cortoplacismo, en el poder por el poder, que aleja a la política de los ciudadanos". A su vez, también ha defendido la democracia igualitaria, que pone a las personas por delante. "Hay una corriente del poder del dinero frente al poder del ciudadano. ¿Valen todos los votos por igual? Hay sistemas democráticos que tienen una deriva de un dólar, un voto".

Sobre las crisis climáticas, tres meses después de la dana que asolo Valencia, el presidente catalán ha recordado que cada vez "habrá más incidentes importantes" y eso "exige mucha cultura de la prevención, mucha ciencia, mucha lealtad institucional". "Ese es uno de los retos de los próximos años", ha afirmado Illa, uno de los dos ministros presentes, Morant al margen, en la jornada inaugural del Congreso del PSPV en València, a donde ha llegado directo desde Barcelona, tras anunciar este viernes un plan que prevé inversiones por 18.500 millones de euros hasta el año 2030 para que Cataluña recupere su liderazgo económico en España.

En el diálogo también ha habido momento para hablar de la ultraderecha. Morant ha recordado el "pacto de la servilleta" del PP de Mazón con Vox, que dejó en manos de los ultras las emergencias en la Comunidad Valenciana. "El negacionismo también mata. Las coaliciones como la de PP-Vox que gobiernan en la Comunidad han aumentado la crisis", ha dicho. Illa, por su parte, ha destacado el paso adelante de Ángela Merkel, que ha criticado a su partido por pactar con la ultraderecha alemana.