Vox amenaza de nuevo con bloquear los presupuestos del Consell a días de su presentación

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reeditado este fin de semana su amenaza de bloqueo a los presupuestos autonómicos allá donde el PP depende de sus votos, como es el caso de las Corts Valencianes. Lo hace a días que el Consell de Carlos Mazón presente el proyecto de ley de presupuestos para 2025, condicionados este año por la reconstrucción tras la dana, y que se prevé para la próxima semana.

Abascal, que este sábado reunió en Madrid a los líderes ultraderechistas europeos, participaba este domingo en Murcia en una comida con afiliados y simpatizantes. Antes de esa comida, Abascal dijo "con total rotundidad" que no se van a aprobar los presupuestos en ninguna región en los que dependan de Vox y en los que no tengan "una garantía explícita y una ruptura clara de los pactos de populares y socialistas en Bruselas". "Una distancia de esos partidos populares regionales con esos pactos comprometidos con la dictadura verde y comprometidos con la inmigración masiva". Consultado el grupo parlamentario de Vox en las Corts sobre una posible excepción valenciana, se remiten a las declaraciones realizadas por el dirigente nacional y rechazan realizar cualquier matiz.

Es el caso de la Región de Murcia, en donde los presupuestos no han podido aprobarse tras la ruptura de gobierno entre el PP y Vox. También puede ocurrir en la C. Valenciana, donde el PP depende de los votos de Vox, y el Consell ya prorrogó los presupuestos, como en Extremadura.

Inmigración ilegal y políticas verdes

El líder de Vox, que ya rompió los gobiernos autonómicos en julio pasado por similares motivos, se refiere a la inseguridad que vive España. "Vemos cómo los periódicos empiezan a recoger la realidad, los crímenes cada vez más numerosos en Murcia, asociados en demasiados casos a la inmigración ilegal", señaló sobre Murcia este domingo.

Abascal, el día que anunció la ruptura de los gobiernos autonómicos. / Levante-EMV

Otro de los motivos de esa ruptura con los gobiernos del PP han sido las políticas asociadas al Pacto Verde "que arruinan con todo tipo de trabas a los agricultores y con todo tipo de trabas a una política justa del agua", aseguraba el dirigente.

Por todo ello, Abascal ha exigido "medidas concretas reflejadas en el presupuesto", "una declaración explícita y contundente, inequívoca", para que su partido apoye los presupuestos. "Si no tenemos esa garantía, para poder mostrar que no seremos engañados en esta ocasión, no tiene ningún sentido". "Queremos una declaración explícita de ruptura con los compromisos con la inmigración masiva de Bruselas y con los compromisos de Bruselas con el Pacto Verde", asevera.

El PP pide "sensibilidad"

Las declaraciones del líder de Vox provocaron ayer la reacción de las fuerzas políticas de las Corts. Desde el PP, su portavoz adjunta Laura Chulià ha afirmado esta mañana que "cada uno es libre de decir la opinión que estime oportuna en cada momento", pero ha subrayado que la Comunitat está en una "situación especial" tras la dana que requiere de "una sensibilidad mayor".

Por tanto, ha defendido que "sería una gran irresponsabilidad no estar por lo menos en el intento de apoyar el presupuesto de la reconstrucción, un presupuesto que es vital para todos los valencianos en un año que va a marcar el punto de inflexión" tras la dana. "Siempre vamos a estar dispuestos a dialogar y a consensuar con todos los grupos parlamentarios que estén dispuestos", ha reiterado.

Entre los grupos de la oposición, la diputada del PSPV Rosa Peris ha sostenido que Abascal es "un bravucón que intenta imitar a otros líderes de la extrema derecha" que intentan "reventar la Unión Europea e impedir la gobernabilidad". Pero ha subrayado que es un problema del PP --"que arreglen entre ellos este desaguisado"-- y que las cuentas de la Generalitat no pueden depender de lo que decida Abascal.

"Son unos irresponsables; por supuesto los de Vox, pero mucho más Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo (líder del PP) porque su dependencia política hace que estén arrastrando a este país y a esta comunidad a una situación no solo de irrelevancia, sino de auténtica preocupación si paralizan las políticas que garantizan la protección social, el crecimiento o el respeto a nuestro entorno. Y además hacerlo después de la dana, con 227 muertos que tenemos sobre nuestra tierra", ha aseverado.

PSPV: "No podemos ser segundo plato"

Respecto a si el PSPV está dispuesto a negociar los presupuestos, Peris ha reiterado la postura de su líder, Diana Morant, de que "con quien Mazón quiere negociar es con Vox". "No podemos ser segundo plato", ha dicho, y ha reprochado a Mazón que "ni siquiera ahora en su situación de debilidad tan grande es capaz de levantar un poquito la voz a Feijóo en temas importantes como la financiación o los presupuestos".

Compromís: "Perro ladrador"

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha constatado que Abascal es "perro ladrador y poco mordedor" y, en la Comunitat Valenciana, Vox es "poco más que el perro faldero de Mazón". "Es el partido más 'mazonista' de esta cámara. Por tanto, yo estoy seguro que habrá un acuerdo entre Mazón y Vox y acabarán aprobando estos presupuestos", ha augurado.

Por su parte, el diputado de Vox Jesús Albiol se ha limitado a remitirse a las palabras de Abascal, sin añadir nada más ni fijar una posición a nivel autonómico. Preguntado por si entonces no habrá presupuestos, ha declarado: "Creo que ha quedado muy claro lo que él ha dicho. Mejor que él no lo voy a decir".