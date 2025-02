Actores y vigilantes ‘cotizan’ al alza en un empleo valenciano liderado por los camareros

Si se echa la vista atrás una década, la situación económica de la Comunitat Valenciana ha dado casi un giro de 180 grados. De estar empezando a salir de una gran crisis a vivir un momento de mejora destacado por entidades mundiales como la OCDE. De rozar un 24 % de tasa de desempleo y tener más de medio millón de habitantes sin trabajo a reducir ambas cifras a casi a la mitad. Un cambio de realidad casi completo que, si se pone el foco en cómo se compone el mercado laboral y cuáles son las profesiones más contratadas, ha mantenido algunas peculiaridades y modificado -en algunos casos, con contundencia- otras tantas. Entre ellas, sin ir más lejos, la aparición de los actores o los vigilantes de seguridad entre los 50 oficios más demandados.

Entre las primeras, según los registros ofrecidos por el portal de empleo autonómico (Labora), se encuentra claramente el dominio del sector servicios. No en vano, más de uno de cada diez contratos que se firmaron en 2024 fueron de camareros, una situación -similar a la que se daba diez años antes- que se refleja en que casi la mitad de las comarcas de la autonomía tienen este oficio como el más contratado.

Es, además, una realidad que viene acompañada del avance sobre el total de nuevas contrataciones que están viviendo otras actividades complementarias como los cocineros y ayudantes de cocina o el personal de limpieza de hoteles u oficinas. Todo en un momento que ha sido de récord para el sector turístico valenciano, que cerró el pasado ejercicio con récord tanto de visitantes extranjeros como de gasto.

Evolución entre 2014 y 2014 de los oficios más contratados en la Comunitat Valenciana. / H. Gimeno

Caída del sector primario

No sucede lo mismo, sin embargo, con la industria y, especialmente, con el sector primario. En el primero, sin ir más lejos, el número de contrataciones de peones para las manufacturas se ha reducido en casi 24.000 personas –mientras que su peso porcentual en el nuevo empleo lo ha hecho medio punto–, una caída que se ha ‘compensado’ con incrementos en otros nichos como el de oficiales y operarios –que ha triplicado sus nuevas ocupaciones– o los operadores de carretillas elevadoras, un trabajo que desde hace años cada vez está más demandado.

No obstante, es la agricultura el sector que más se ha desplomado dentro del mercado laboral en la última década. Como ejemplo, los contratos a peones agrícolas –tanto en huertas e invernaderos como fuera de ellos– se han reducido a un tercio de los que había en 2014. Lo mismo sucede en aquellos trabajadores cualificados para estas actividades, que han pasado de suponer 15.935 contrataciones a menos de 5.700 o los peones agropecuarios, cuyos empleos se han reducido en cerca de 5.000.

Eso sí, no todo son noticias negativas. Y es que otro sector como el vinculado a los cuidados se encuentra al alza tanto en empleos con niños como en aquellos vinculados a unas personas mayores al alza con el envejecimiento poblacional. Como prueba, el número de contrataciones de cuidadores en guarderías y escuelas ha pasado de las 14.407 en 2014 a las 25.549 en 2024, una realidad a la que se suma la aparición entre los 50 trabajos más buscados de los cuidadores personales a domicilio, que supusieron casi 7.000 empleos el año pasado.

Profesiones al alza

Pero, si se mira a los primeros puestos, ¿cuáles son esas profesiones que no estaban y que hoy se cuelan en el ránking de mayor demanda? Curiosamente, es la cultura uno de los nichos que sale más favorecido. No en vano, la que aparece con mayor fuerza es la de actor, cuyas contrataciones llegaron a las 9.803 en 2024 pese a que una década atrás no superaban las 5.445 que registraban, en la 50ª plaza, los empleos para conductores de autobuses. Menos impulso, aunque también al alza, tuvieron los artistas, que sumaron 5.746 empleos.

Fuera de ese ámbito más cultural, también han ‘debutado’ en los puestos con más contrataciones en 2024 oficios como los vigilantes de seguridad (7.509 contratos), los operadores de máquinas de embalaje (6.410) o los mecánicos (5.182), un empleo que desde los talleres ha venido siendo ampliamente demandado en los últimos tiempos.

En el lado contrario, entre las profesiones que han desaparecido de este ‘top50’ de contrataciones están algunas tradicionales como el de la zapatería, las cuales en 2014 supusieron más de 20.000 nuevos empleos, así como los promotores de venta (14.585 contrataciones) o los azafatos de tierra (9.731), entre otros.