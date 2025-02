Salomé Pradas: “Estoy convencida de que al final se sabrá la verdad”

“Ahora mi único interés es que se sepa la verdad y esa verdad pasa porque nadie estaba preparado, con los protocolos necesarios, para hacer frente a una catástrofe natural de esas dimensiones”. De esta forma se expresa la exconsellera de Interior y máxima responsable de Emergencias, Salomé Pradas, en conversación con el Periódico Mediterráneo.

La exdirigente popular asegura que “se actuó en todo momento con la información que se tenía, que fuera válida y veraz”, y achaca a la inconcreción de las agencias estatales -Aemet y CHJ- buena parte de la responsabilidad de esa falta de información.

Desde el mismo día de la Dana, dice, “he dado vueltas y más vueltas a todo lo ocurrido y lo que más me duele es que se piense que no actuamos pensando en la gente, porque no es así”.

La exconsellera añade que “los técnicos nos avisaron de una gota fría y eso se podrá documentar tarde o temprano” a través de las personas que estuvieron en el Cecopi allí en esa jornada. “Había gente reunida, técnicos que acumulan más de cien años de experiencia en emergencias. Para mí era la primera emergencia de calado, por lo que se actuó conforme a la información que nos llegaba”.

Falta de información

“No se informó de lo que sucedía en el Barranco del Poyo, los avisos vinieron por lo que sucedía en Utiel Requena”, esgrime Pradas, quien remarca que “desde la Confederación Hidrográfica no se verbalizó esta emergencia; se ciñeron a lo que ocurría en la presa de Forata. Así fue y así se va a demostrar”.

Y sobre el sistema de alertas E-Alert, aduce que era un sistema en fase de pruebas. “Llevamos al pie de la letra los protocolos, y si bien es cierto que el mecanismo E-Alert existe, no había directrices técnicas que pudiéramos seguir y a eso me he referido cuando hablaba entonces de que no teníamos más información”.

“Usamos la herramienta y actuamos en nada cuando se activaron los avisos en Utiel-Requena. Seguimos los protocolos y la verdad se sabrá”, reitera Pradas, quien subraya su agradecimiento a las numerosas muestras de apoyo que está recibiendo desde diferentes ámbitos de Castellón. “Quien me conoce, sabe que siempre pienso en la gente y que siempre actúo con responsabilidad. Ahora solo espero que la verdad se sepa y se aportarán los testimonios de todos los que allí estuvimos aquel fatídico día”.