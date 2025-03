Morant define a Mazón como “tóxico” e insiste en la convocatoria electoral en la Comunidad

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha tildado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como “tóxico” e indecente”, y ha insistido en su propuesta de convocar nuevas elecciones a las Cortes Valencianas ante la situación política que está viviendo la Comunidad Valenciana.

La ministra ha hecho estas declaraciones en una visita a Elche este viernes por la mañana para acudir a las instalaciones de la empresa aeroespacial PLD Space, desde donde se ha reafirmado en que una convocatoria electoral anticipada es “necesaria”, porque según ella la situación en la Comunidad “es insostenible e insoportable”. A la misma localidad, a apenas unos kilómetros de distancia, ha acudido este mismo viernes Mazón, aunque el dirigente popular ha decidido por segundo día consecutivo no responder preguntas vinculadas a la dana.

Para justificar su argumento, Morant ha hecho referencia a los últimos autos de la jueza de Catarroja, que cuestionan la labor del Consell el pasado 29 de octubre, día en el que se produjo la dana en la provincia de Valencia. Estos escritos judiciales, dice la ministra, dejan “clarísimamente y de manera contundente” que las competencias en materia de emergencias son de la Generalitat, que según Morant cometió “dejación de funciones” aquel día.

❌El señor Mazón tiene la oportunidad de dimitir y no quiere.

❌El PP puede forzar la dimisión de Mazón y no quiere.

❌Feijóo puede exigir la dimisión de Mazón y no quiere.

❌El PP y Vox en Les Corts tuvieron la oportunidad de provocar la dimisión y no han querido.



✅Los… pic.twitter.com/a2e7vKivLl — Diana Morant (@DianaMorantR) March 14, 2025

“La jueza ha dicho cosas tan crudas como que las muertes podrían haberse evitado” o que “el mensaje de alerta a la ciudadanía se envió tarde y con una información que no era suficiente”, ha criticado la ministra, haciendo referencia también a la “manipulación de audios” por parte de la Generalitat de la Aemet o de la Confederación Hidrográfica del Júcar y a las “19.000 llamadas de socorro” que se hicieron al 112. “Esa información nunca la tuvo el Gobierno de España y no se utilizó debidamente”.

Con estas palabras, la secretaria general del PSPV-PSOE ha pedido que “ante tanta mentira, ante tanta versión y ante un Consell y unos diputados más pendientes de una estrategia judicial que de recuperar los proyectos de vida de los afectados, ante todo eso sólo cabe la convocatoria electoral”.

Más críticas

Morant, que ha pedido que “el pueblo sea escuchado”, considera que “la ciudadanía” y “la jueza” de Catarroja “hacen responsable al presidente de la Generalitat”. Pero “estamos en manos de un presidente de la Generalitat indecente, de un Consell que lo aguanta, de una mayoría parlamentaria conformada por PP y Vox que también lo sostiene y de un PP a nivel España que una vez tras otra ha disculpado a Mazón”.

En este último sentido, Morant ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “lo que no quiera para usted no lo quiera para los valencianos”, y ha considerado que Feijóo no ha acudido a las Fallas de Valencia –que se están celebrando estos días– con el presidente de la Generalitat “porque saben que Mazón es tóxico”.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, visita las instalaciones de PLD Space en Elche. / Matías Segarra

Moción de censura

Morant también ha rechazado la posibilidad de una moción de censura, planteada por Compromís y que la propia socialista no descartó hace apenas dos semanas. A pesar de decir que ella “respeta mucho” esta opción, ha justificado que “los números en las Cortes no salen, pero en la calle sí”, en alusión a que la izquierda está en minoría, ante el anunciado "no" de Vox en el caso de presentarse la moción de censura.

Ante el inmovilismo de Mazón, cuestionada por qué hará su partido en este aspecto, Morant ha pedido “que juzgue la gente”, y se ha preguntado “quién puede estar en contra de una convocatoria electoral”. “El señor Mazón no puede esconderse en el Palau de la Generalitat sin poder escuchar el ruido atronador de la calle, que grita Mazón dimisión, y nosotros queremos que la calle sepa que quien puede echar a Mazón son los valencianos y las valencianas de todas partes”.

Por otra parte, la ministra ha recordado que este mismo viernes tanto ella como Mazón han visitado Elche, aunque el presidente valenciano no ha atendido a los medios de comunicación. “El señor Mazón se esconde, cree que con el tiempo a la gente se le va a olvidar”, ha dicho también Morant, que descarta este desenlace.

Diana Morant visita las instalaciones de la empresa aeroespacial PLD Space en Elche / Matías Segarra

Cambios de posicionamiento

La secretaria general de los socialistas valencianos también se ha referido a sus cambios de posicionamiento respecto a Mazón desde la dana, a quien le ofreció la aprobación automática de los presupuestos de la Generalitat con los votos del PSPV. Morant ha lamentado que el día que se hizo esta propuesta por parte de su partido “el PP envió una nota de prensa burlándose” de los socialistas. También se ha referido al 15 de noviembre, cuando Mazón compareció en las Cortes y el PSPV ofreció al presidente del PP, Feijóo, sus votos para destituir al presidente valenciano, oferta que también fue rechazada. “Ante este ninguneo a nuestras propuestas de política útil sólo nos queda apoyar a la ciudadanía y amplificar el grito de la calle”, ha dicho, para criticar nuevamente a Feijóo. “No puede ponerse de perfil”.

Por último, preguntada por la imagen de la llegada de Mazón al Cecopi el dia 29 de octubre a las 20:28, sobre la cual un medio de comunicación, en base a informes periciales, afirmó que podría ser un montaje, Morant ha recordado que desde el Consell “han manipulado audios, han mentido y, por tanto, lo único que puedo decir es que del PP, de Mazón y de Feijóo ya no me creo nada”.