PSPV y Compromís reabren heridas por la (no) moción de censura

PSPV y Compromís están de acuerdo en que Carlos Mazón se vaya. La coincidencia es plena, ambos partidos han reclamado en reiteradas ocasiones su dimisión por la gestión de la dana y varios de sus representantes han compartido calle en las protestas contra el president. El problema es cómo llevarlo a cabo. Es ahí donde surgen las divergencias, con la posibilidad de presentar (o no) una moción de censura en las Corts como foco principal del choque, con reapertura de heridas de hace casi 20 años.

De momento, Diana Morant ha sacado al PSPV de la indefinición (algo que en privado admiten que les ha perjudicado) y ha enterrado esta vía, centrándose en la petición de un adelanto electoral; estrategia que Compromís ve "errónea" y de "pensamiento mágico", al depender esta convocatoria exclusivamente del propio Mazón. Frente a los argumentos de Morant de que los números "no dan" al depender de Vox y que perder esta moción solo se generaría "frustración", los valenicanistas incidieron en que la idoneidad de la medida no radica tanto en su éxito sino en lo que representa.

Tanto desde el Congreso como desde las Corts, sus portavoces, Àgueda Micó y Joan Baldoví, se lanzaron a criticar la postura de los socialistas. Su razonamiento es que debatir la sustitución de Mazón en el parlamento valenciano es una "cuestión de dignidad" que servirá a que todos, incluido Vox, se "retraten" en su apoyo al jefe del Consell y para mostrar que hay "alternativa". "Pondría en evidencia que Mazón es un líder débil que depende de Vox", indicó Baldoví. "Apostar por una convocatoria electoral, una cosa que todos queremos, es pensamiento mágico", apostilló Micó.

Así contó Levante EMV la moción de censura de Pla / Levante-EMV

A ellos se unió vía redes sociales otro de los referentes de la coalición: Joan Ribó. "No renunciéis a hacer política, por favor", escribió en redes sociales el exalcalde de València citando una publicación del síndic del PSPV, José Muñoz, en la que respondía a las críticas de Baldoví por la falta de una moción de censura señalando que no hay mayoría progresista en las Corts. Y si en política la actualidad trae en ocasiones rimas con el pasado, la invervención de Ribó retrotrajo el calendario parlamentario casi 20 años atrás, a 2006.

Una doble derrota

La comparación entre el accidente de metro de 2006 y la gestión de la dana del 29 de octubre es un verso recitado últimamente con asiduidad por parte de la izquierda, desde la guerra por el relato de los responsables políticos hasta la confección de la comisión de investigación pasando por el trato de la Administración autonómica a las víctimas, una equiparación que ahora suma un nuevo elemento más: la moción de censura, con final, de momento, distinto y que los socialistas empiezan a rememorar para justificar su actual decisión.

Aquel año, a principios de octubre, se celebró en la cámara autonómica el último debate para relevar a un president en medio de su mandato por parte de otro partido. Lo planteó Joan Ignasi Pla, entonces líder del PSPV, contra Francisco Camps por los casos de corrupción que se empezaban a conocer (aunque todavía no había estallado Gürtel) y el accidente ferroviario que había sucedido tres meses antes. "Sobran motivos para esta moción de censura", dijo Pla en ese momento.

Así contó Levante EMV la moción de censura a Camps / Levante-EMV

Esa moción, sin embargo, fue un desastre, con triple derrota. No solo no salió adelante (el PP tenía la mayoría absoluta) sino que Camps acudió 90 minutos tarde al debate y los socialistas no recibieron ni siquiera el apoyo del otro partido de la izquierda parlamentaria, EUPV-l'Entesa, que se abstuvieron. Su portavoz era entonces Joan Ribó. Siete meses después, en las elecciones autonómicas, el PP amplió su mayoría absoluta. Aquella experiencia de hace 20 años vuelve a escocer hoy.

Suscríbete para seguir leyendo