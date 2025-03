De la “expulsión de inmigrantes ilegales” a los “postulados climáticos extremistas”: Mazón abraza el marco ideológico de Vox

El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha subrayado esta mañana en su declaración institucional las “diferencias ideológicas” con el que ha sido y sigue siendo su socio preferente. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la legislatura, esas diferencias con Vox han ido difuminándose hasta el punto de que ya es difícil encontrar las fronteras en los asuntos más sensibles.

Vox reclamaba, para aprobar los presupuestos de la Generalitat que el president valenciano rompiera con la política del PP a nivel nacional y europeo en los dos grandes batallas culturales de este partido: la inmigración y el pacto verde europeo. Mazón no habla ni de los 'burócratas' ni de la 'agenda globalista', pero el fondo de la declaración institucional de Mazón no ha dejado margen para muchas dudas. Abascal ya ha aplaudido al president de la Generalitat.

“Coincidimos con Vox, que ha manifestado su rechazo a la política migratoria del Gobierno central en todo momento”, ha señalado Mazón para disipar dudas. El president se ha referido tanto a la llegada de menores no acompañados como al conjunto de la inmigración ilegal. Se ha referido también a los saqueos de la dana: “No nos olvidamos de quienes en los momentos más difíciles aprovecharon para robar”, ha señalado.

En este punto, reclama a la delegación que “haga público el número de detenidos por pillaje, siguiendo la resolución de les Corts del 11 de julio de 2024 que dice expresamente la inclusión en las estadísticas judiciales del dato relativo al país del cual sean nacionales las personas condenadas”. Mazón se compromete a que no salgan “impunes los autores de saqueos y actos de pillaje”.

“La C. Valenciana, como otras, tiene un problema con la inmigración ilegal”, añade Mazón. El president reivindica a los inmigrantes legales que “contribuyen con su esfuerzo y sacrificio a sacar adelante la C. Valenciana”. “Sería injusto compararles con el problema de la inmigración ilegal, especialmente la provocada por mafias”.

Mazón también anuncia que “la C. Valenciana no admitirá más repartos” de inmgrantes. “Buscaremos fórmulas para que los menores no acompañados puedan volver con sus padres y familias. Nuestros centros están saturados y es momento de mirar a gobierno central y Bruselas”.

Mazón, en este sentido, también coincide en cuestionar las políticas de Bruselas, precisamente unas semanas antes de que todo el PP europeo se reúna en Valencia para celebrar su congreso. “Es evidente que la inmigración ilegal masiva necesita nueva política a nivel nacional y europeo. Necesitamos acelerar con urgencia las expulsiones de los inmigrantes ilegales”, ha insistido Mazón.

Contra el "dogmatismo climático" de Bruselas

En el otro frente, el de las políticas climáticas que Vox tiene como objetivo, Mazón también se ha esforzado en alinear los discursos. Lo hace a pocas semanas de ser el anfitrión del congreso del PP europeo, que se celebrará en Valencia. El president ha hablado del “dogmatismo climático”, la “rigidez normativa”, las “políticas sectarias”, en referencia a esas normas que a su juicio han impedido hacer las obras necesarias que hubieran evitado la riada. La ley de la huerta [del Botànic] como trampa para los valencianos, dijo a modo de ejemplo.

En este sentido, también ha criticado el marco normativo que emana de Bruselas, tal como reclama Vox. Ha hablado de una “agenda ambientalista en Europa mal concebida”, o de que las inversiones en infraestructuras hidráulicas “no estén condicionadas por el pacto verde europeo”. Ha censurado de nuevo los “postulados climáticos más extremistas”. Y ha hecho referencia a algunos de los clásicos del discurso de Vox, que cuestionan la “limpieza de cauces” o la “destrucción de presas”.

Para Mazón, hay que “ir a la raíz de qué tipo de políticas han impedido que se lleven a cabo las actuaciones preventivas”, ha concluido como enmienda general al pacto verde europeo.

