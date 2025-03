Mazón asume el discurso de Vox para aprobar los presupuestos

La Generalitat tendrá presupuestos para 2025. Carlos Mazón ha anunciado un principio acuerdo con Vox, su exsocio en el Consell, que le permitirá sacar adelante las cuentas tras semanas de negociaciones y varios atrasos, según ha confirmado el propio dirigente del PPCV en una declaración institucional en las Corts. El jueves se presentarán en el pleno del Consell y se terminarán de acordar durante el trámite parlamentario. Según lo expuesto por el popular, irán acompañados además de un "plan de impulso" que, por lo avanzado por Mazón, tiene mucho del discurso voxista. La dirección nacional del PP, pese al distanciamiento con el barón valenciano explicitado en las últimas semanas, ha bendecido un pacto que además aseguran que conocían de antemano.

En una intervención sin preguntas en el Salón de los espejos escoltado por su vicepresidenta, Susana Camarero, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, y el síndic de los populares en el parlamento, Juanfran Pérez Llorca, el 'president' ha expuesto el "paso adelante" del Ejecutivo autonómico con la elaboración de unas cuentas que, ha dicho, son "imprescindibles" para la reconstrucción a la que ha fiado su futuro político, tal como ha recordado de nuevo. Este pacto supone un intento de Mazón de salir de la parálisis frente a las dudas sobre su continuidad. También le permite proyectar estabilidad y contraponerla con la situación del Gobierno central, cuyas cuentas están prorrogadas desde 2023.

Para ello, por lo desgranado, el "nuevo marco político" en el que se moverá el Gobierno valenciano (en minoría en las Corts) será fiándolo todo a Vox, a quien ya había agasajado con cumplidos y del que ahora toma sus peticiones. En febrero, Abascal exigió una declaración "explícita" en ese sentido de los dirigentes autonómicos del PP que dependen de sus votos. Mazón, como ya hiciera en 2023 con su pacto de gobierno exprés, ha sido el barón más rápido en dar ese paso, y lo hace volviendo a asumir el ideario de Vox como entonces.

Además de una dura crítica a Pedro Sánchez, Mazón ha convertido su discurso en una crítica frontal a la política migratoria del Gobierno central y contra el Pacto Verde Europeo, dos de las joyas de la corona del ideario voxista, con medidas que asumirá el Consell en esa línea como no aceptar más menores no acompañados en centros de la Generalitat o publicar la nacionalidad de los detenidos por pillaje. A poco más de un mes de acoger en València el congreso del PP europeo, Mazón se aleja así de las posturas más moderadas de su partido en la UE.

Atrasados en tres ocasiones

El pacto entre Mazón y Abascal no ha sido sencillo (y no está cerrado). La falta de acuerdo forzó a los populares a retrasar en tres ocasiones el calendario parlamentario inicialmente previsto por no tener el apoyo garantizado de su exsocio. En la última ocasión, el PP incluso renunció a volver a fijar plazos en las Corts ante la negativa a presentarlos sin tener atado el apoyo de los voxistas y los presupuestos quedaron en el aire por lo ajustado del calendario. No obstante, por las declaraciones de Mazón este lunes, el Consell asume el discurso de sus exsocios para lograr su apoyo.

Se ha notado en las críticas al Pacto Verde Europeo y en las políticas migratorias, dos de las condiciones que había puesto Santiago Abascal a los barones del PP que quisieran su apoyo para sacar presupuestos en sus respectivas autonomías. Estas han llegado en forma de declaración institucional, rechazando y "llamando a la acción" contra el Pacto Verde Europeo (impulsado por el PP europeo en Bruselas), que ha calificado de "agenda ambientalista perjudicial", y la política migratoria, hablando de "mafias" y negándose a aceptar más menores no acompañados.

La asunción del discurso lo demuestra la inmediata reacción del líder de Vox, Santiago Abascal, en redes sociales. Minutos después de la declaración institucional de Mazón, ha celebrado en X las palabras del 'president' y ha señalado esta como la "dirección correcta: enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal". "Felicito al señor Mazón por el valor de denunciarlo públicamente, tengo la seguridad de que con ese rumbo la Comunidad Valenciana tendrá los presupuestos que necesita para la reconstrucción", ha indicado.

Pese a festejar la "rectificación" de Mazón respecto al Pacto Verde y la inmigración, motivo este último por el que recuerdan que abandonaron el Consell, los voxistas ya han dejado claro que con lo expuesto este lunes no será suficiente. En ese sentido, reclaman que las cuentas de 2025 "deberán incluir" otra veintena de medidas que además de medio ambiente e inmigración piden reducir fondos a Memoria História o al impulso del valenciano, más rebajas fiscales o tener mano directa en la reconstrucción.

Garantizarse su futuro

El precio es alto, pero supone oxígeno para Mazón y su Consell tras unas semanas complicadas, especialmente la pasada, después del auto de la jueza de Catarroja, como ha evidenciado su ausencia en los actos falleros. Al menos en el corto plazo. En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que los presupuestos garantizarán la "estabilidad" y serán un "paso adelante" para la reconstrucción, a la que ha insistido que ha fiado su futuro político, una forma velada de rechazar cualqueir dimisión próxima pese a las dudas generadas en las últimas jornadas. De hecho, ha llegado a hablar de "pacto de legislatura".

Frente a esas incógnitas sobre su futuro, Mazón ha decidido salir al ataque y elevar de nuevo el tono contra el Gobierno central. Las referencias al Ejecutivo de Pedro Sánchez han centrado la primera mitad de su intervención pese a que se trataba de una presentación de un acuerdo de presupuestos de la Generalitat. Así, ha calificado de "negligente" e "indolencia" su actuación durante la dana y les ha acusado de llevar a cabo una "cacería", de "propagar bulos" y tener un "afán desmedido por el control del relato".