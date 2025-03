Francisco, ingresado de urgencia

El cantante Francisco ingresó de urgencia en un hospital valenciano el pasado lunes tras sentir una insuficiencia respiratoria provocada por una bronquitis, según ha podido confirmar Levante-EMV. "Estoy en buenas manos, cada vez voy encontrándome mejor y en pocos días voy a volver a estar ensayando para todos los proyectos que tengo por delante", ha manfiestado él mismo al otro lado del teléfono a este diario.

"Hay veces que hay que hacer un alto en el camino", pero también ha confirmado que el próximo 4 de abril sí realizará el concierto previsto en Les Arts para recaudar beneficios para las sociedades musicales de los pueblos afectados por la dana: "Me siento identificado con las bandas, de niño pertenecí a la de la Vall d'Uixó", recordaba él mismo en una entrevista publicada hoy por este diario mientras paseaba por la plaza del Ayuntamiento de València tras una de las mascletàs de estas Fallas en el balcón fallero de Levante-EMV: "Nuestros músicos se han quedado sin sociedades musicales tras la dana. No tienen locales para ensañar y, lamentablemente, el agua se llevó muchos instrumentos. Este concierto es exclusivamente para ayudarles y que sigan aprendiendo música. Eso es lo fundamental y estamos muy ilusionados", destacaba sobre el fundamento del concierto en Valencia el próximo 4 abril con su banda de siempre, con 50 músicos que "no dudaron en acompañarme cuando les llamé. Son todos valencianos. Habrá alguna sorpresa más… canciones nuevas".

Sobre su vida, Francisco destacaba que ahora vive en Godella, cerquita de la ermita después de vivir más de 20 años en Altea y que cada mañana recorre diez kilómetros para "mantenerme en forma y repasar mentalmente mis canciones".