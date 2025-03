Morant cree una "anomalía democrática" que Mazón "no pueda ni estar en la calle": "El pueblo no lo soporta"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha calificado de "anomalía democrática" que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "no pueda estar en la calle con su pueblo porque su pueblo no lo quiere y no lo soporta", algo que se ha vivido "claramente estas Fallas".

Así lo ha señalado Diana Morant, que también ha manifestado que "donde sí ha estado Mazón es en los despachos pariendo el pacto del Ventorro con Vox para mantener su puesto".

Para la también ministra de Ciencia y Universidades, el preacuerdo avanzado por Mazón para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat es "infame" y, además, "renueva la alianza entre el PP y Vox que ahora es más racista y más negacionista del cambio climático y de la ciencia".

En ese sentido, Morant, que ha realizado estas declaraciones en Mislata (Valencia), ha criticado que el jefe del Consell "se parapete en las paredes gruesas de Les Corts y del Palau porque así no escucha a la calle" y ha instado al Partido Popular a "atreverse a escuchar a la gente".

"La sociedad valenciana no se ve representada ni por su 'president', ni por el Consell ni por PP y Vox", considera Morant, que reitera "la necesidad de votar y elegir un nuevo gobierno para capitalizar un futuro que no vendrá de la mano de los que han generado el problema".

"Exigimos elecciones anticipadas", ha exclamado la líder de los socialistas valencianos, que ha apuntado que la solución "no puede ser otra vez el PP". "Mazón podría haberse ido pero no ha querido, Feijóo podría haberlo quitado pero no ha querido y PP y Vox podrían haberlo hecho dimitir, pero no han querido", ha lamentado.

Sobre los presupuestos de la Generalitat, Diana Morant ha asegurado que los socialistas valencianos estarán "muy atentos" porque Vox "hoy amenaza al PP con hacer cumplir no solo las nuevas condiciones, sino las condiciones del pacto de la servilleta".

"Un presupuesoto amenazante"

Diana Morant ha señalado que las cuentas que se presentan este jueves dibujan "un presupuesto amenazante" ya que incluye "recortes en políticas de igualdad y recortes en políticas que luchan contra el cambio climático".

Aquí ha indicado que, tras lo ocurrido con la dana en la provincia de Valencia "es peligroso para la ciudadanía que la solución sea más negacionismo del cambio climático". "Si ahora ya no soportamos a Mazón, imagínense cuando veamos los presupuestos y las políticas que pretenden implementar tras ese Pacto del Ventorro", ha apostillado.

Por último, Morant ha destacado que este pacto "habla de eliminar todas las políticas de igualdad", y ha recordado como, hace tan solo dos semanas, "el PP en el Congreso renovaba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género" y ha lamentado que ahora "dejen ese pacto en papel mojado por el Pacto del Ventorro".