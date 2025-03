Educación abona las cuotas pendientes desde diciembre a los centros concertados

La Conselleria de Educación ha hecho efectivo el pago de las cuatro mensualidades pendientes a los colegios concertados desde el mes de diciembre. Así lo comunica a Levante-EMV la secretaria autonómica de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana, quien se muestra "aliviada y contenta" por el abono ejecutado porque se sentían "asfixiados" a nivel económico.

El pasado viernes la patronal de las escuelas concertadas, la cual representa al 75 % de la concertada o lo que es lo mismo a casi 300 centros educativos, denunciaba la "insostenible" situación mediante un comunicado. En este, pedían a Educación la "urgencia" por agilizar los pagos para afrontar los gastos del funcionamiento diario de los colegios: luz, agua y demás recursos para abrir la puerta cada día.

Sin cobrar desde diciembre

La patronal reclamaba el abono de las cuotas pendientes, correspondientes a los meses de diciembre de 2024 y a los de enero y febrero de 2025. Son las tres mensualidades abonadas este lunes 24 de marzo, a la que se ha sumado también la correspondiente a este tercer mes del año. "Estamos muy contentos, el comunicado ha tenido efecto -, explica satisfecha Rodríguez-. Estábamos literalmente asfixiados con el cobro de los fondos". De hecho, el viernes aseguraba que la falta de fondos comprometía "gravemente la operatividad y gestión de los centros".

Pese al abono, no ha habido ningún contacto entre la patronal y el departamento de José Antonio Rovira. "No hemos tenido ninguna conversación -, explica la representante-. Queremos abordar nuestra situación para que no se repita". De momento, y a la espera del encuentro con los representantes de Educación, CSIF se ha comprometido a trasladar la problemática a la Generalitat Valenciana.

Congelación de fondos desde 2009

La partida de los gastos de funcionamiento es fundamental para el día a día de los colegios concertados. Con esa partida se cubren los costes del personal no docente, el conocido como PAS (administrativos, personal de limpieza, conserjes...), las exigencias derivadas de protocolos de seguridad, de los planes de igualdad, de protección de datos, el mantenimiento de instalaciones, los suministros (electricidad, agua, gas, etc.) y el equipamiento educativo e informático.

En este sentido, la concertada señala que la cuantía destinada por la Generalitat al mantenimiento y funcionamiento de los centros está congelada desde el año 2009. Sin embargo, la evolución de los presupuestos del Consell reflejan que la inversión en la concertada se ha duplicado en la última década. Desde la patronal, afirman que son en personal y no en recursos para los centros.

Suscríbete para seguir leyendo