Vox readmite a los dos concejales de València y devuelve la mayoría al gobierno municipal

La crisis de Gobierno en el Ayuntamiento de València parece haber entrado en vía de solución. Contra todo pronóstico, Vox ha readmitido al concejal Juan Manuel Badenas y ha cerrado el expediente abierto por los contratos de València Activa. Y también ha vuelto a dar de alta a la concejala Cecilia Herrero, que abandonó voluntariamemte la formación tras la salida de Badenas. De esta manera, ambos vuelven a la disciplina de Vox y al pacto de Gobierno con el PP, lo que devuelve la mayoría a la alcaldesa María José Catalá, que ha estado en toda esta negociación.

Tras la expulsión de Badenas y la salida de Herrero, el PP se quedaba en minoría con sus 13 concejales y los otros dos ediles de Vox que seguían en la formación. El mantenimiento de la gobernabilidad pasaba por un acuerdo de gobierno con los dos concejales que ahora se habían integrado en el grupo de los No Adscritos. Esto no parecía imposible, pero los propios concejales de Vox no aceptaban gobernar con sus excompañeros, a los que llamaban "tránsfugas".

Dura negociación

Ahora, tras duros días de negociaciones entre María José Catalá y la dirección de Vox en Madrid, todo parece volver a su cauce. Vox ha cerrado el expediente a Badenas y lo readmite en el partido, lo mismo que a Cecilia Herrero. Eso devuelve la mayoría a la coalición PP-Vox y la tranquilidad a la alcaldesa de València, que ya perdió una votación importante en el último pleno debido a las abstenciones de los exconcejales de Vox.

La remodelación del Gobierno

Para acallar el enfrentamiento entre los propios compañeros, el portavoz de la formación lideraba por Abascal será José Gosálbez, no Juan Manuel Badenas, como era antes de la crisis. Además, los dos concejales vuelven a Vox con el compromiso de seguir la disciplina del partido y la lealtad al equipo de gobierno, según ha confirmado la formación.

La propia alcaldesa ha confirmado estos extremos y ha explicado la remodelación del Gobierno municipal. El propio Gosálvez será segundo teniente de alcalde, la tercera será Julia Climent y el cuarto Juan Giner. Vox tendrá las mismas áreas con la excepción de Mayores y Universidad Popular que pasará a gestionarla el Partido Popular. Juan Manuel Badenas, por su parte, llevará la delegación de Patrimonio y Cecilia Herrero la delegación de Responsabilidad Patrimonial.

El resto son pequeños ajustes. La mesa de Contratación pasa de Julia Climent a José Marí Olano y Mayores pasa a la delegación de Marta Torrado.

Catalá ha acogido con "satisfacción" resolver los problemas suscitados, "cosa que para mí es lo mas importante, que el Gobierno municipal tenga estabilidad y vuelva a tener 13 concejales del PP y 4 de Vox".