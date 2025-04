Abascal exculpa a Mazón por la dana y señala a Sánchez como único "criminal"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar "con desprecio" con las víctimas de la dana, de "retener la ayuda" y de "utilizar la desgracia" para mantenerse en el poder. Así lo ha señalado este domingo en el acto organizado por su partido en Fira Valencia que ha supuesto la primera visita del político de ultraderecha a la Comunitat Valenciana cinco meses después de la riada.

Preguntado por la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón durante el 29-O y tras la riada, Abascal ha asegurado que también pedirá "todas las responsabilidades políticas e incluso autonómicas y regionales que sean necesarias". Aun así, ha insistido en que la "primera responsabilidad de todas" es la "responsabilidad criminal de Sánchez por "retener la ayuda". "Una vez Sánchez cumpla con sus responsabilidades, esperamos poder analizar cuidadosamente todos los errores, todas las dilaciones que se cometieron".

Sobre el acuerdo entre Vox y PP para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat de 2025, Abascal ha señalado el "contexto difícil" que la catástrofe ha provocado en la Comunitat Valenciana y la "necesidad de reconstrucción". Aun así, ha señalado que era imprescindible el "compromiso" del gobierno de Mazón de "combatir" el Pacto Verde, que creemos que está detrás de la tragedia de Valencia" y de "combatir la inmigración masiva, que está detrás de muchísimos de los problemas que tienen los españoles y también los valencianos en materia de seguridad e identidad". También ha defendido que se aprueben unos presupuestos que apuesten por una rebaja de la fiscalidad y que estén volcados en la reconstrucción".

China, género, coronavirus y dana

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha participado este domingo en un encuentro con simpatizantes y familias en Feria València, al que han acudido más de 2.000 personas según la formación y en el que uno de los platos fuertes ha sido la preparación de paellas para asistentes.

Se trata de la primera visita oficial del líder de ultraderecha a Valencia tras la dana del 29 de octubre aunque -al menos en la agenda del partido-, no está previsto ningún desplazamiento a la zona cero de la tragedia. También es el primer encuentro de Abascal con sus simpatizantes valencianos tras el acuerdo entre Vox y el PP de Carlos Mazón para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat.

En un discurso con referencias a la China comunista, Bruselas, el coronovirus, la ideología de género, la supuesta censura a la red social X o la política migratoria y en el que, en referencia a la dana, se ha centrado en atacar al presidente del Gobierno y a criticar al PP por sus "pactos" con el ejecutivo de Sánchez, Abascal ha tenido un recuerdo a los fallecidos por en la riada y a sus familiares y a las personas "que lo han perdido todo".

"Se pudo haber evitado pero lo impidió una ideología criminal pensada contra el progreso", ha dicho en referencia a las medidas en favor del medio ambiente. Medidas que, según Abascal, han impedido, por ejemplo, la puesta en marcha un plan hidrológico nacional" que "hubiera evitado" lo ocurrido". "Esta ideología criminal -ha insistido el líder de Vox-, es la del Partido Popular y Partido Socialista".

"Si no, que pacten con los socialistas"

Abascal ha defendido la necesidad de alcanzar un pacto presupuestario con el PP para reconstruir la Comunitat Valenciana, pero ha advertido que "vamos a exigir todas las responsabilidades y explicaciones por las dilaciones y errores de cálculo" de todas las administraciones respecto a la gestión de la dana. Aun así, ha insistido en la especial la "responsabilidad criminal" de Pedro Sánchez: "Teníamos a un presidente del Gobierno actuando como una mala persona" que "trató a su propio pueblo peor que a los terroristas y golpistas".

El político ultra ha justificado la ruptura de Vox con el PP en el Consell en 2024 por una "discrepancia de principios" (en este caso, por el reparto de menores inmigrantes), pero "esa es nuestra identidad y esencia". Esos principios, ha subrayado Abascal, rigen también el actual acuerdo entre su partido y los populares valencianos para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat. "Vamos a hablar de principios: no al pacto verde, no al pacto migratorio, abajo los impuestos y arriba la reconstrucción de València. Si no, que pacten con los socialistas".