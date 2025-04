La Generalitat declara la situación 1 de Emergencia por el apagón y el 112 recibe "multitud" de llamadas

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha establecido la situación 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana a raíz del apagón ocurrido este lunes al mediodía en España y Portugal. El teléfono de emergencias 112 de la región ha recibido durante la mañana "multitud de llamadas" relacionadas con este episodio.

Además, Emergencias ha recordado una serie de recomendaciones a seguir por la ciudadanía, entre ellas no utilizar el teléfono si no es necesario; guardar batería para emergencias "reales" y no saturar la línea; evitar utilizar el coche o realizar trayectos largos, y hacer uso de una radio convencional para "seguir recibiendo información actualizada".

Rescates

En cuanto a los rescates, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se ha movilizado, hasta las 14.00 horas, a más de 60 actuaciones en ascensores en localidades como Ontinyent, Pobla de Farnals, Alcàsser, Paterna, Sagunt, Cullera, Gandia, Burjassot y Benaguasil, entre muchas otras. Los efectivos priorizan la atención en los elevadores con ancianos y niños, han apuntado desde el cuerpo provincial.

La sistemática de intervención para los bomberos, según han detallado, es "la misma que en un día ordinario, aunque el volumen y la simultaneidad de tantos servicios a la vez aumenta la intensidad, el esfuerzo y las tareas de coordinación".

En la provincia de Castellón, efectivos del respecto consorcio se han movilizado a numerosos servicios de apertura de ascensores con personas atrapadas en su interior en municipios como Orpesa, Benicarló, Peñíscola, Borriana, La Vall d’Uixó y Onda, entre otros.

Respecto a la ciudad de València, el Ayuntamiento ha convocado de urgencia el CECOPAL para "analizar la situación y coordinar a todos los servicios municipales", según ha anunciado la alcaldesa, María José Catalá, en redes sociales, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía "precaución y evitar desplazamientos innecesarios".

De hecho, la primera edil se ha desplazado a la central de la Policía Local para coordinar las actuaciones y tanto este cuerpo como el de Bomberos municipales están "reforzando la máxima plantilla posible y atendido los avisos que se reciben", según han detallado fuentes municipales.