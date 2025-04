Mazón diluye su papel en el congreso del PP europeo

Carlos Mazón tendrá un papel todavía menor del esperado en el Congreso del PP europeo que se celebra desde ayer en València. Tras varias informaciones contradictorias sobre su agenda conforme iba avanzando el día, el president terminó sin aparecer por la jornada inaugural por estar dedicado a las consecuencias del apagón sufrido el lunes en España, según explicaron desde la Generalitat y el partido.

Fuentes del PPCV aseguran que hoy sí que acudirá al cierre del cónclave, aunque no aclaran si tomará la palabra como estaba previsto para este lunes. Tanto el partido valenciano como la Generalitat explicaban a media tarde que con la emergencia nacional declarada en la autonomía no sería «responsable» que Mazón acudiera a la cita. Apenas una hora después de estas justificaciones se conocía la petición de la Generalitat para rebajar el nivel de emergencia al escenario 2.

Pero esa no fue siempre la versión. De hecho, a primera hora y con el escenario nivel 3 decretado desde la noche anterior, el Consell confirmó su asistencia como estaba prevista. Es decir, que intervendría durante dos minutos en los discursos de bienvenida. Cerca del mediodía se canceló su intervención en la apertura —también la de Alberto Núñez Feijóo—, pero se mantuvo abierta una posible visita posterior.

En torno a las 17.00 horas, su equipo confirmó que no asistiría en toda la jornada de ayer, tampoco a la cena que tuvo lugar en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y frente a la que se concentraron en torno a un millar de personas en protesta por la gestión de la dana del jefe del Consell. Menos de una hora después, Mazón publicaba un tuit pidiendo alGobierno la rebaja del nivel de emergencia.

Desde el PPCV y la Generalitat vincularon su ausencia con el apagón registrado el lunes y que llevó a Mazón a solicitar la emergencia nacional al Gobierno a última hora y cuando ya lo habían hecho la mayoría de comunidades del PP. Algo que el president no hizo el día de la dana ni los posteriores pese a la insistencia de Feijóo.

La explicación oficial sobre su ausencia en un congreso en el que actuaba como anfitrión fue que mientras estuviera vigente ese nivel máximo de alerta, la «prioridad» debe ser atender esa crisis, pese a que la incidencia era ya muy escasa. Con todo, Mazón visitó durante el día algunos hospitales y Metrovalencia para supervisar las tareas de recuperación tras el apagón masivo.

Presencia segura y protestas

Así las cosas, y en previsión de esa rebaja de la emergencia a nivel 2 en la Comunitat Valenciana que fue aceptada por la Moncloa poco después, en el PPCV aseguraban que hoy acudirá a la jornada de clausura «seguro». No confirmaban sin embargo el papel que tendrá el jefe del Consell, pues su presencia estará muy condicionada a su viaje hacia Estados Unidos de hoy, que le impedirá estar en la clausura del cónclave. Sí que estará a primera hora (la jornada arranca a las 9.00 horas), pero no hay confirmación de si podrá intervenir ante la plana mayor de su partido en Europa o solo hará acto de presencia. Posteriormente, iniciará el viaje a EE UU que estaba previsto.

Ese papel de Mazón no parecía importar demasiado a la dirección nacional del PP, que ayer dejó pistas de su distancia con el líder valenciano, con quien aseguran que no hay cambio de postura oficial. Fuentes de Génova, que pilotaban la organización del cónclave, aseguraron desconocer el paradero de Mazón durante todo el día y confirmaron que Feijóo no tiene previsto reunirse con él durante su estancia en València, donde llegó el lunes y permanecerá hasta hoy. El perfil bajo de Mazón en el congreso popular era algo esperable en un momento en el que su figura está cuestionada por la gestión de la dana, que dejó 228 muertos y de la que ayer se cumplieron seis meses.

Sin embargo, la catástrofe pasó de largo por el cónclave del PPE. Ni Feijóo ni Ursula von der Leyen hicieron referencia alguna a la riada y se centraron en el apagón. Esteban González Pons sí que tuvo un recuerdo para las víctimas en su intervención inicial en la que cubrió el vacío de Feijóo, reunido con líderes europeos de su partido para abordar la pérdida de energía eléctrica del lunes, donde el PP pone el foco.

El nombre de la mandataria alemana fue uno de los más pronunciados durante las protestas que se celebraron ayer tanto en versión matinal como vespertina al señalarla como «cómplice» al acudir a València a «validar» la continuidad de Mazón al frente de la Generalitat.

La más numerosa fue la de la tarde donde, según cifras de Delegación de Gobierno, alrededor de 1.200 personas se concentraron en el puente que cruza el antiguo cauce del río Turia entre el Ágora y el Museo de las Ciencias donde los cargos 'populares' estaban citados para la cena de gala del cónclave. Esta protesta sustituyó a la manifestación que debería haberse realizado el lunes por las calles del centro de València y que se ha venido celebrando de manera mensual. El número de asistentes estuvo muy por debajo de lo que viene siendo habitual para estas citas (que hubiera sido ya la séptima, y que en ninguna ocasión había bajado de las 20.000 personas), si bien, las circunstancias fueron bastante distintas, alejándose del habitual recorrido por el centro de la ciudad y sin que todas las organizaciones que habitualmente apoyan la convocatoria se adhirieran a esta.

El más de millar de personas llenó uno de los viales del puente, el más alejado al edificio diseñado por Santiago Calatrava, y desde allí lanzaron tanto gritos reclamando la dimisión de Mazón y criticando la «complicidad» de von der Leyen, Feijóo y todo el PP europeo con el jefe del Consell, una asociación de víctimas afeó a la Generalitat haber quedado «en evidencia» al haber solicitado el nivel de emergencia 3 por el apagón, algo que no hizo el día de la dana; sonó la alarma del ES-Alert a las 20:11 horas y hasta hubo grupos como Auxili, Jazz Woman o Pau Alabajos como forma de que su presencia se hiciera notar en la cumbre de los conservadores.

Más se oyó a la veintena de familiares de víctimas que acudieron a las puertas de Feria València por la mañana un lugar que seis meses atrás sirvió de morgue para los fallecidos. Allí reprendieron directamente a los delegados e invitados que fueron entrando al recinto acusándoles, hasta en inglés, de cómplices. La mayoría pasó de largo tratando de hacer caso omiso, pero un par de acreditados respondieron con bailes y hasta con una peineta, lenguaje universal. A quien no se vio en el paseílllo, sino solo en el paso vehicular, fue a von der Leyen, con quien las víctimas se han de reunir en 15 días en Bruselas.