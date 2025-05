Mazón avanza más promoción exterior de empresas valencianas en EEUU para "salir reforzados ante el reto arancelario"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado un incremento de la promoción exterior de las empresas valencianas en Estados Unidos con el objetivo de "salir reforzados ante el reto arancelario".

Así lo ha trasladado durante la reunión que ha mantenido este jueves con una representación de empresas de la Comunitat Valenciana implantadas en Nueva York y New Jersey, en la que también ha participado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, el consejero Económico y Comercial de España en Nueva York, Carlos Jiménez, y la directora ejecutiva de la Spain US Chamber of Commerce en Nueva York y Texas, Gemma Cortijo, para evaluar el impacto de los aranceles de EEUU y abordar nuevas estrategias y oportunidades junto con los sectores afectados.

El jefe del Consell ha abogado por "no abandonar nuestra inversión y capacidad de crecimiento en Estados Unidos" y ha considerado el contexto actual como "un periodo de transición que nos va a convertir en más fuertes".

"La Comunitat Valenciana no puede renunciar a las grandes expectativas de crecimiento en este mercado", ha señalado en un comunicado Mazón, al tiempo que ha destacado que el tejido productivo valenciano en EEUU "está preparado para seguir luchando por ampliar su capacidad exportadora en el mercado norteamericano" y son "un furgón de arrastre" para que otras compañías de nuestro territorio puedan implantarse allí.

Así, ha considerado que el refuerzo de la presencia del tejido empresarial valenciano en EEUU "nos va a situar en una mejora competitiva frente a otros países y productos" y se ha referido a la "ambición" de nuestro territorio y las empresas de la Comunitat en este aspecto.

"Resistir bien"

En este sentido, ha remarcado que calidad y el buen posicionamiento de los productos valencianos en Norteamérica, como el calzado, el cerámico y el tecnológico, permitirá "resistir bien y seguir apostando por este mercado"

El dirigente autonómico ha incidido en el apoyo del Consell por "intensificar la internacionalización" de las empresas valencianas en EEUU y las relaciones comerciales con este mercado con medidas como el Plan de Promoción Exterior de IVACE+i Internacional 2025 en colaboración con las principales asociaciones sectoriales de la Comunitat Valenciana.

La reunión, en la que han participado representantes de empresas valencianas en Nueva York y New Jersey de sectores del ámbito de la alimentación, sanitario, mobiliario, maquinaria industrial, azulejo, construcción y consultoría, entre otras, se enmarca en la misión institucional a EEUU del 'president' para "conocer de primera mano las necesidades del tejido empresarial en este mercado y acompañarlas en la búsqueda de apoyos y medidas específicas según sus demandas", inciden desde la Generalitat.